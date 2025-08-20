Вместо "живых" очередей в ТЦК – электронная: правительство сделало сервис постоянным
Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что 20 августа правительство окончательно нормировало использование сервиса электронной очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Источник: министр обороны Денис Шмыгаль
Детали: Отмечается, что с мая 2024 года система работала в тестовом режиме. Отныне ею смогут воспользоваться военнообязанные, военнослужащие и их семьи.
По словам Шмыгаля, электронная очередь должна заменить "живые" очереди под ТЦК, усилить безопасность и упорядочить прием граждан. Также сервис должен ускорить процессы и делает их более удобными.
Прямая речь: "Одновременно работаем над переводом в "цифру" больше услуг и формируем экосистему Электронного ТЦК, который будет функционировать в онлайн-режиме".
Напомним:
- 21 мая Министерство обороны сообщило, что совместно с Командованием Сухопутных войск и компанией QLogic запустили сервис онлайн записи на прием в ТЦК и СП для обновления данных. Электронная очередь заработала в тестовом режиме.