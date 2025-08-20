Вместо "живых" очередей в ТЦК – электронная: правительство сделало сервис постоянным

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что 20 августа правительство окончательно нормировало использование сервиса электронной очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Источник: министр обороны Денис Шмыгаль

Детали: Отмечается, что с мая 2024 года система работала в тестовом режиме. Отныне ею смогут воспользоваться военнообязанные, военнослужащие и их семьи.

По словам Шмыгаля, электронная очередь должна заменить "живые" очереди под ТЦК, усилить безопасность и упорядочить прием граждан. Также сервис должен ускорить процессы и делает их более удобными.

Прямая речь: "Одновременно работаем над переводом в "цифру" больше услуг и формируем экосистему Электронного ТЦК, который будет функционировать в онлайн-режиме".

