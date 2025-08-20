Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вместо "живых" очередей в ТЦК – электронная: правительство сделало сервис постоянным

Анастасия ПроцСреда, 20 августа 2025, 18:33
Вместо живых очередей в ТЦК – электронная: правительство сделало сервис постоянным
фото: МОУ

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что 20 августа правительство окончательно нормировало использование сервиса электронной очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Источник: министр обороны Денис Шмыгаль

Детали: Отмечается, что с мая 2024 года система работала в тестовом режиме. Отныне ею смогут воспользоваться военнообязанные, военнослужащие и их семьи.

Реклама:

По словам Шмыгаля, электронная очередь должна заменить "живые" очереди под ТЦК, усилить безопасность и упорядочить прием граждан. Также сервис должен ускорить процессы и делает их более удобными.

Прямая речь: "Одновременно работаем над переводом в "цифру" больше услуг и формируем экосистему Электронного ТЦК, который будет функционировать в онлайн-режиме".

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • 21 мая Министерство обороны сообщило, что совместно с Командованием Сухопутных войск и компанией QLogic запустили сервис онлайн записи на прием в ТЦК и СП для обновления данных. Электронная очередь заработала в тестовом режиме.

ТЦК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРФ накрыла Константиновку огнем "Смерча": попали по домам и рынку, есть убитые и раненые
Рада приняла изменения в госбюджет и забрала 8 миллиардов гривен у Киева
УПЦ МП призывают откреститься от РПЦ: иначе – иск о прекращении митрополии
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум
видеоССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
Герман Сметанин вновь возглавил "УкрОборонПром"
Все новости...
ТЦК
В Харькове взяли под стражу мужчину, который напал с ножом на полицейского и трёх сотрудников ТЦК
В Николаеве мужчина ударил военного ТЦК на требование предъявить документы
В Днепре расследуют возможное избиение мужчины сотрудниками ТЦК
Последние новости
19:59
Европейские войска НАТО заявили, что поддерживают Украину
19:58
Нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК С-300В, который стоит $40 млн
19:57
Киевщина получит 300 миллионов на восстановление: на что потратят средства
19:51
Он с такими еще не боксировал, – тренер Итаумы рассказал, почему Усику стоит согласиться на бой с британцем
19:40
Крупный НПЗ Индии перешел на "теневой флот", чтобы покупать нефть РФ
19:28
В Константиновке до сих пор остаются более 6,8 тысячи человек
19:26
Правительство установило стипендии для отдельных школьников и студентов: кто сможет получить
19:24
ОбновленоКомитет Рады поддержал изгнание Безуглой с заседания парламента, она идет в суд
19:00
Китай хочет запустить собственную криптовалюту на основе юаня
18:58
Как татуировки умерших превращают в настенное искусство: история семейного бизнеса
Все новости...
Реклама:
Реклама: