Європейські війська НАТО заявили, що підтримують Україну

Тетяна Висоцька, Євген КізіловСереда, 20 серпня 2025, 19:59
фото: NATO SACT у мережі Х

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич, виступаючи перед начальниками генеральних штабів держав Альянсу, наголосив на постійній підтримці України з боку НАТО на її шляху до миру.

Джерело: про це "Європейської правди" повідомив речник Верховного головнокомандування об’єднаних сил НАТО в Європі полковник Мартін О’Доннелл

Деталі: "Верховний головнокомандувач був удостоєний честі поінформувати військових керівників, вперше у такому форматі. Як він казав раніше, "це часи, що мають вирішальне значення", – заявив полковник О’Доннелл. 

Він додав, що "НАТО вже стикалося з важливими викликами у минулому – і це лише зробило Альянс сильнішим". 

"Працюючи над цими важливими питаннями, ми всі будемо залишатися обізнаними, залученими та єдиними в обороні Євроатлантичного регіону, а також у рамках тривалої підтримки України з боку НАТО у той час, як прогрес у напрямку миру продовжується".

Як повідомляла "Європейська правда", зранку в середу, 20 серпня, у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні послів держав-членів НАТО, під час якого обговорювалися результати перемовин у Вашингтоні та процеси щодо підготовки гарантій безпеки для України.

Зустріч проводилася в рамках підготовки до круглого столу за участю військового керівництва держав НАТО (начальники генеральних штабів), яке відбувся пізніше цього ж дня.

Лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

Читайте також: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі.

