Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Европейские войска НАТО заявили, что поддерживают Украину

Татьяна Высоцкая, Евгений КизиловСреда, 20 августа 2025, 19:59
Европейские войска НАТО заявили, что поддерживают Украину
фото: NATO SACT в сети Х

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, выступая перед начальниками генеральных штабов государств Альянса, подчеркнул постоянную поддержку Украины со стороны НАТО на ее пути к миру.

Источник: об этом "Европейской правде" сообщил спикер Верховного главнокомандования объединенных сил НАТО в Европе полковник Мартин О'Доннелл

Детали: "Верховный главнокомандующий был удостоен чести проинформировать военных руководителей, впервые в таком формате. Как он говорил ранее, "это времена, имеющие решающее значение", – заявил полковник О'Доннелл.

Реклама:

Он добавил, что "НАТО уже сталкивалось с важными вызовами в прошлом – и это только сделало Альянс сильнее".

"Работая над этими важными вопросами, мы все будем оставаться осведомленными, вовлеченными и едиными в обороне Евроатлантического региона, а также в рамках длительной поддержки Украины со стороны НАТО в то время, как прогресс в направлении мира продолжается".

Как сообщала "Европейская правда", утром в среду, 20 августа, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов 32 государств-членов НАТО, во время которого обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне и процессы по подготовке гарантий безопасности для Украины.

РЕКЛАМА:

Встреча проводилась в рамках подготовки к круглому столу с участием военного руководства государств НАТО (начальники генеральных штабов), который состоялся позже в этот же день.

Лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры с США относительно "надежных гарантий безопасности" для Украины.

Читайте также: Убедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше.

ЕвропаЕСНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРФ накрыла Константиновку огнем "Смерча": попали по домам и рынку, есть убитые и раненые
Рада приняла изменения в госбюджет и забрала 8 миллиардов гривен у Киева
УПЦ МП призывают откреститься от РПЦ: иначе – иск о прекращении митрополии
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум
видеоССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
Герман Сметанин вновь возглавил "УкрОборонПром"
Все новости...
Вместо "живых" очередей в ТЦК – электронная: правительство сделало сервис постоянным
Минобороны Польши обвинило Россию в провокации с помощью дрона
Лавров избегает конкретики относительно возможности встречи Путина и Зеленского
Последние новости
21:38
Разрешат ли в Киеве работать такси ночью: ответ КГВА
21:29
РФ считает, что ее скидка на нефть достаточна, чтобы Индия ее покупала
21:22
Из-за российского обстрела в Запорожье погибла женщина
21:10
баскетболУкраина переиграла Словакию и вышла в основной раунд отбора к чемпионату мира
21:00
Google анонсировал серию смартфонов Pixel 10, в нее вошли три модели
20:43
Во Львовской области 72-летний мужчина застрелил соседскую собаку: полиция открыла уголовное производство
20:40
В 500 российских школах детей учат управлять дронами – британская разведка
20:38
Рада готовится легализовать криптовалюты
20:22
Правительство утвердило даты начала и окончания учебного года в школах
20:15
Налоговая сообщила о деталях оформления на работу несовершеннолетнего работника
Все новости...
Реклама:
Реклама: