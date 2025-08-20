Европейские войска НАТО заявили, что поддерживают Украину

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, выступая перед начальниками генеральных штабов государств Альянса, подчеркнул постоянную поддержку Украины со стороны НАТО на ее пути к миру.

Источник: об этом "Европейской правде" сообщил спикер Верховного главнокомандования объединенных сил НАТО в Европе полковник Мартин О'Доннелл

Детали: "Верховный главнокомандующий был удостоен чести проинформировать военных руководителей, впервые в таком формате. Как он говорил ранее, "это времена, имеющие решающее значение", – заявил полковник О'Доннелл.

Реклама:

Он добавил, что "НАТО уже сталкивалось с важными вызовами в прошлом – и это только сделало Альянс сильнее".

"Работая над этими важными вопросами, мы все будем оставаться осведомленными, вовлеченными и едиными в обороне Евроатлантического региона, а также в рамках длительной поддержки Украины со стороны НАТО в то время, как прогресс в направлении мира продолжается".

Как сообщала "Европейская правда", утром в среду, 20 августа, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов 32 государств-членов НАТО, во время которого обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне и процессы по подготовке гарантий безопасности для Украины.

РЕКЛАМА:

Встреча проводилась в рамках подготовки к круглому столу с участием военного руководства государств НАТО (начальники генеральных штабов), который состоялся позже в этот же день.

Лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры с США относительно "надежных гарантий безопасности" для Украины.

Читайте также: Убедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше.