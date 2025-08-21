Усі розділи
Армія Ізраїлю розпочала вторгнення в Газу – ЗМІ

Альона Мазуренко Четвер, 21 серпня 2025, 00:35
middle-east-online.com

Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін, підтвердив, що армія Ізраїлю розпочала перші кроки вторгнення в місто Газа.

Джерело: Jerusalem Post

Деталі: За словами речника, сили Ізраїлю вже контролюють околиці міста.

Крім того, він підтвердив, що цього тижня буде розіслано близько 60 000 листів про призов, а ще 20 000 – пізніше цього місяця.

У своїй заяві Дефрін підтвердив, що армія Ізраїлю працює над забезпеченням достатнього простору для безпечної евакуації цивільних з Гази.

Очікується, що у четвер прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалить плани із захоплення Гази.

Передістрія:

ІзраїльПалестинанапад
