Армія Ізраїлю розпочала вторгнення в Газу – ЗМІ
Четвер, 21 серпня 2025, 00:35
Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін, підтвердив, що армія Ізраїлю розпочала перші кроки вторгнення в місто Газа.
Джерело: Jerusalem Post
Деталі: За словами речника, сили Ізраїлю вже контролюють околиці міста.
Крім того, він підтвердив, що цього тижня буде розіслано близько 60 000 листів про призов, а ще 20 000 – пізніше цього місяця.
У своїй заяві Дефрін підтвердив, що армія Ізраїлю працює над забезпеченням достатнього простору для безпечної евакуації цивільних з Гази.
Очікується, що у четвер прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалить плани із захоплення Гази.
Передістрія:
- Раніше агентство Reuters повідомляло, що 8 серпня Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.