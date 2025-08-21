Армия Израиля начала вторжение в Газу – СМИ

Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин, подтвердил, что армия Израиля предприняла первые шаги вторжения в город Газа.

Источник: Jerusalem Post

Детали: По словам спикера, силы Израиля уже контролируют окрестности города.

Кроме того, он подтвердил, что на этой неделе будет разослано около 60 000 писем о призыве, а еще 20 000 – позже этого месяца.

В своем заявлении Дефрин подтвердил, что армия Израиля работает над обеспечением достаточного пространства для безопасной эвакуации граждан из Газы.

Ожидается, что в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрит планы по захвату Газы.

Предыстория: