Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України – The Times
Європейські країни хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки від США для Україні.
Джерело: The Times
Деталі: Зокрема, високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.
Це питання піднімалося на зустрічі генерала Дена Кейна, голови Об'єднаного комітету начальників штабів США із військовими представниками з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії для обговорення гарантій безпеки США.
Так, НАТО зараз здійснює місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази Михайла Когелнічану в Румунії, яка була центром для американських військ під час війни в Іраку та є найімовірнішим місцем розташування американських літаків.
Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні.
В Європі хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot та Nasams, а також дозволу на польоти літаків-розвідників над Чорним морем.
Британські літаки Rivet Joint проводять розвідувальні місії з перших днів війни, але літаки виробництва Boeing потребують схвалення Америки для польотів.
Нагадаємо:
- У рамках так званої коаліції охочих Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході Україні та бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада та Австралія також можуть направити війська на захід України.
- Однак Росія заперечує проти розгортання будь-яких західних військ. У середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москві та Пекіну слід надати право вето на військову підтримку України з боку Заходу, а також назвав переговори НАТО щодо гарантій безпеки "шляхом у нікуди".