Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України – The Times

Альона Мазуренко Четвер, 21 серпня 2025, 04:05

Європейські країни хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки від США для Україні.

Джерело: The Times

Деталі: Зокрема, високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.

Реклама:

Це питання піднімалося на зустрічі генерала Дена Кейна, голови Об'єднаного комітету начальників штабів США із військовими представниками з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії для обговорення гарантій безпеки США.

Так, НАТО зараз здійснює місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази Михайла Когелнічану в Румунії, яка була центром для американських військ під час війни в Іраку та є найімовірнішим місцем розташування американських літаків.

Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні.

РЕКЛАМА:

В Європі хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot та Nasams, а також дозволу на польоти літаків-розвідників над Чорним морем.

Британські літаки Rivet Joint проводять розвідувальні місії з перших днів війни, але літаки виробництва Boeing потребують схвалення Америки для польотів.

Нагадаємо: 

  • У рамках так званої коаліції охочих Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході Україні та бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада та Австралія також можуть направити війська на захід України.
  • Однак Росія заперечує проти розгортання будь-яких західних військ. У середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москві та Пекіну слід надати право вето на військову підтримку України з боку Заходу, а також назвав переговори НАТО щодо гарантій безпеки "шляхом у нікуди".

ППОСШАРумуніяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Кличко: У столиці працюють сили ППО
фотоРФ накрила Костянтинівку вогнем "Смерча": влучили по будинках і ринку, є вбиті і поранені
Рада ухвалила зміни до держбюджету і забрала 8 мільярдів гривень у Києва
УПЦ МП закликають відхреститися від РПЦ: інакше – позов про припинення митрополії
Туск проти переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині, бо був вже Будапештський меморандум
відеоССО показали, як підірвали авто з російським генералом на Курщині
Усі новини...
ППО
Росіяни атакували 2-ма "Іскандерами" і 93-ма БпЛА: є влучання у 20 локаціях
ППО знешкодила 230 ворожих дронів, 4 ракети Х-101 та 2 "Іскандери": є влучання у 16 локаціях
Росіяни атакували ракетою та 60 безпілотниками – Повітряні сили
Останні новини
04:05
Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України – The Times
03:31
Пентагон заявляє, що США відіграватимуть мінімальну роль у гарантіях безпеки України – Politico
02:54
В РФ злетів Міг-31К, окупанти атакують ракетами
00:58
Ворог просунувся біля 5 населених пунктів – DeepState
00:35
Армія Ізраїлю розпочала вторгнення в Газу – ЗМІ
23:56
Новини 20 серпня: наслідки атаки на Одещину, зміни до держбюджету
23:51
Визначився склад України на жіночий чемпіонат світу з волейболу
23:41
У Росії заявили про неприйнятність військ НАТО в Україні, хоча Трамп думає інакше
23:38
Кличко: У столиці працюють сили ППО
23:24
Німеччина сподівається на більшу участь Китаю в мирному процесі щодо України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: