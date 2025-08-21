Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України – The Times

Європейські країни хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки від США для Україні.

The Times

Деталі: Зокрема, високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.

Це питання піднімалося на зустрічі генерала Дена Кейна, голови Об'єднаного комітету начальників штабів США із військовими представниками з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії для обговорення гарантій безпеки США.

Так, НАТО зараз здійснює місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази Михайла Когелнічану в Румунії, яка була центром для американських військ під час війни в Іраку та є найімовірнішим місцем розташування американських літаків.

Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні.

В Європі хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot та Nasams, а також дозволу на польоти літаків-розвідників над Чорним морем.

Британські літаки Rivet Joint проводять розвідувальні місії з перших днів війни, але літаки виробництва Boeing потребують схвалення Америки для польотів.

