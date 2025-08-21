Трампа призывают развернуть американские истребители в Румынии для защиты Украины – The Times

Европейские страны хотят, чтобы президент США Дональд Трамп развернул американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США для Украины.

Источник: The Times

Детали: В частности, высокопоставленные европейские военные руководители обсуждают развертывание американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.

Этот вопрос поднимался на встрече генерала Дэна Кейна, главы Объединенного комитета начальников штабов США с военными представителями из Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии для обсуждения гарантий безопасности США.

Так, НАТО сейчас осуществляет миссии по патрулированию воздушного пространства над Черным морем с авиабазы ​​Михаила Когелничана в Румынии, которая была центром для американских войск во время войны в Ираке и является наиболее вероятным местоположением американских самолетов.

Помимо американских истребителей, базирующихся в Румынии, европейские страны хотят гарантий дальнейшего использования американских спутников для GPS и разведки в Украине.

В Европе хотят, чтобы США обязались поставлять Украине ракеты ПВО Patriot и Nasams, а также разрешения на полеты разведчиков над Черным морем.

Британские самолеты Rivet Joint проводят разведывательные миссии с первых дней войны, но самолеты производства Boeing нуждаются в одобрении Америки для полетов.

