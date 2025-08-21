Трампа призывают развернуть американские истребители в Румынии для защиты Украины – The Times
Европейские страны хотят, чтобы президент США Дональд Трамп развернул американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США для Украины.
Источник: The Times
Детали: В частности, высокопоставленные европейские военные руководители обсуждают развертывание американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.
Этот вопрос поднимался на встрече генерала Дэна Кейна, главы Объединенного комитета начальников штабов США с военными представителями из Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии для обсуждения гарантий безопасности США.
Так, НАТО сейчас осуществляет миссии по патрулированию воздушного пространства над Черным морем с авиабазы Михаила Когелничана в Румынии, которая была центром для американских войск во время войны в Ираке и является наиболее вероятным местоположением американских самолетов.
Помимо американских истребителей, базирующихся в Румынии, европейские страны хотят гарантий дальнейшего использования американских спутников для GPS и разведки в Украине.
В Европе хотят, чтобы США обязались поставлять Украине ракеты ПВО Patriot и Nasams, а также разрешения на полеты разведчиков над Черным морем.
Британские самолеты Rivet Joint проводят разведывательные миссии с первых дней войны, но самолеты производства Boeing нуждаются в одобрении Америки для полетов.
Напомним:
- В рамках так называемой коалиции желающих Великобритания предложила развернуть истребители Typhoon на западе Украины и бригаду из 3000-5000 военнослужащих для обучения украинской армии. Франция, Канада и Австралия также могут направить войска на запад Украины.
- Однако Россия возражает против развертывания каких-либо западных войск. В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве и Пекину следует предоставить право вето на военную поддержку Украины со стороны Запада, а также назвал переговоры НАТО по гарантиям безопасности "путем в никуда".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может оказать авиационную поддержку Украине в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.
- 18 августа президент США Дональд Трамп после разговора с главой Кремля Владимиром Путиным, объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.