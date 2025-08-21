Окупанти атакували Запоріжжя: є пошкодження на промислових обʼєктах
Четвер, 21 серпня 2025, 06:55
Російські окупанти вночі двічі вдарили по Запоріжжю, внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкти промислової інфраструктури та житлові будинки.
Джерело: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Ворог завдав по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури.
Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки".
Деталі: Федоров повідомив, що наразі інформації про постраждалих немає. Деталі уточнюються.
Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко додала, що пошкоджено 8 багатоповерхівок і 2 будинки приватного сектору: "Пошкодження – вибиті вікна, балкони, подекуди покрівля".
