Окупанти атакували Запоріжжя: є пошкодження на промислових обʼєктах

Альона Мазуренко Четвер, 21 серпня 2025, 06:55
Окупанти атакували Запоріжжя: є пошкодження на промислових обʼєктах

Російські окупанти вночі двічі вдарили по Запоріжжю, внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкти промислової інфраструктури та житлові будинки.

Джерело: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Ворог завдав по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури.

Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки".

Деталі: Федоров повідомив, що наразі інформації про постраждалих немає. Деталі уточнюються.

Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко додала, що пошкоджено 8 багатоповерхівок і 2 будинки приватного сектору: "Пошкодження – вибиті вікна, балкони, подекуди покрівля".

Запоріжжяракетний ударповітряна тривога
