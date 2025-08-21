Оккупанты атаковали Запорожье: есть повреждения на промышленных объектах

Российские оккупанты ночью дважды ударили по Запорожью, в результате атаки были повреждены объекты промышленной инфраструктуры и жилые дома.

Источник: руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Враг нанес по Запорожью два удара. Есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры.

Взрывной волной изуродовало и дома рядом - у них выбиты окна. Коммунальные службы уже работают на местах атаки.

Детали: Федоров сообщил, что в настоящее время информации о пострадавших нет. Детали уточняются.

Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко добавила, что повреждены 8 многоэтажек и 2 дома частного сектора: "Повреждения – выбитые окна, балконы, местами кровля".