Оккупанты атаковали Запорожье: есть повреждения на промышленных объектах
Четверг, 21 августа 2025, 06:55
Российские оккупанты ночью дважды ударили по Запорожью, в результате атаки были повреждены объекты промышленной инфраструктуры и жилые дома.
Источник: руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Враг нанес по Запорожью два удара. Есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры.
Реклама:
Взрывной волной изуродовало и дома рядом - у них выбиты окна. Коммунальные службы уже работают на местах атаки.
Детали: Федоров сообщил, что в настоящее время информации о пострадавших нет. Детали уточняются.
Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко добавила, что повреждены 8 многоэтажек и 2 дома частного сектора: "Повреждения – выбитые окна, балконы, местами кровля".
РЕКЛАМА: