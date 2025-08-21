Russians attack Zaporizhzhia: industrial facilities damaged – photo
Russian forces attacked the city of Zaporizhzhia twice on the night of 20-21 August, damaging industrial infrastructure facilities and residential buildings.
Source: Ivan Fedorov, Head of Zaporizhzhia Oblast Military Administration, on Telegram
Quote: "The enemy conducted two strikes on Zaporizhzhia. Several industrial infrastructure facilities have been damaged.
The blast wave also affected nearby houses, shattering windows. Municipal services are working at the scenes."
Details: Fedorov said that no information about casualties had been received. The details are being confirmed.
Rehina Kharchenko, Secretary of Zaporizhzhia City Council, added that eight high-rise buildings and two houses had been damaged: "The damage includes broken windows, balconies and in some places roofs."
