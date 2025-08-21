У Росії заявили про атаку дронів: вирує пожежа на НПЗ, пошкоджено об'єкт енергетики

Пожежа на НПЗ в Новошахтинську, РФ. Фото з Telegram-каналу Astra

Російська влада повідомила про атаку безпілотників на кілька регіонів РФ: вирує пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі, пошкоджено об'єкт енергетики, кілька сіл Воронезької області залишилися без світла, РЖД призупиняла рух поїздів.

Джерело: Міноборони РФ, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, губернатор Ростовської області Юрій Слюсар в Telegram, російські пропагандистські агентства ТАСС і РИА Новости, російський Telegram-канал Astra

Пряма мова Слюсаря: "Сили ППО відбили вночі атаку... У Новошахтинську на одному з промислових підприємств сталося загоряння. Попередньо, ніхто з людей не постраждав. На місці працюють екстрені служби".

Реклама:

Деталі: За даними Astra, дрони атакували НПЗ в Новошахтинську – там виникла пожежа. Загалом місцеві жителі чули близько 5 вибухів.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що безпілотники атакували Кантемирівський і Розсошанський райони, пошкоджено об'єкт енергетики.

"Черговими силами ППО в одному з районів на півдні області виявлено і знищено вже більше 5 БпЛА. За попередньою інформацією, постраждалих немає. В результаті падіння БпЛА пошкоджено об'єкт енергетики. Без електрики залишаються кілька сіл, затримано низку пасажирських поїздів", – заявив Гусєв.

РЕКЛАМА:

За даними Astra, місцеві жителі повідомляли про атаку на село Журавка.

Агентство ТАСС писало, що енергоблок №7 Нововоронезької АЕС тимчасово відключили від мережі, але додало, що "загроз безпеці немає".

РЖД повідомила, що призупиняла рух 19 поїздів у Воронезькій області "у зв'язку з подією на ділянці Розсош – Сохрановка" після атаки БпЛА.

Міноборони РФ повідомило, що засоби ППО за ніч нібито збили 49 українських безпілотників.

21 дрон нібито знищили над Ростовською областю, 7 – над Воронезькою, 5 – над Бєлгородською, по 3 – над Брянською і Калузькою, 2 – над Орловською і по 1 над Курською і Тульською областями РФ.

Також 4 БпЛА нібито збили над окупованим Кримом і 2 – над акваторією Чорного моря.

Примітно, що жителі Севастополя повідомляли про вибухи і пожежу, але так званий губернатор Криму Михайло Развожаєв запевняв, що це навчання.

"Гучні звуки, які було чутно в районі вулиці Військових Будівельників на території військової частини – це Чорноморський флот спільно зі службами екстреного реагування (МНС, поліцією, швидкою допомогою та Рятувальною службою Севастополя) проводили навчання з практичного відпрацювання гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах, наближених до бойових. Зі зрозумілих причин про такі навчання не попереджають заздалегідь. Довіряйте тільки офіційній інформації", – написав чиновник.

У коментарях у місцевих пабліках користувачі повідомили, що "їх тримають за дурнів".

Заява Развожаєва суперечить повідомленню Міноборони РФ, яке заявило про атаку дронів на півострів.