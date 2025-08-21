В России заявили об атаке дронов: бушует пожар на НПЗ, поврежден объект энергетики

Пожар на НПЗ в Новошахтинске, РФ. Фото из Telegram-канала Astra

Российские власти сообщили об атаке беспилотников на несколько регионов РФ: бушует пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, поврежден объект энергетики, несколько сел Воронежской области остались без света, РЖД приостанавливала движение поездов.

Источник: Минобороны РФ, губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram, российские пропагандистские агентства ТАСС и РИА Новости, российский Telegram-канал Astra

Прямая речь Слюсаря: "Силы ПВО отразили ночью атаку... В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал. На месте работают экстренные службы".

Детали: По данным Astra, дроны атаковали НПЗ в Новошахтинске – там возник пожар. В общем местные жители слышали около 5 взрывов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотники атаковали Кантемировский и Россошанский районы, поврежден объект энергетики.

"Дежурными силами ПВО в одном из районов на юге области обнаружено и уничтожено уже более 5 БпЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения БпЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов", – заявил Гусев.

По данным Astra, местные жители сообщали об атаке на село Журавка.

Агентство ТАСС писало, что энергоблок №7 Нововоронежской АЭС временно отключен от сети, но добавило, что "угроз безопасности нет".

РЖД сообщила, что приостанавливала движение 19 поездов в Воронежской области "в связи с происшествием на участке Россошь – Сохрановка" после атаки БпЛА.

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за ночь якобы сбили 49 украинских беспилотников.

21 дрон якобы уничтожили над Ростовской областью, 7 – над Воронежской, 5 – над Белгородской, по 3 – над Брянской и Калужской, 2 – над Орловской и по 1 над Курской и Тульской областями РФ.

Также 4 БпЛА якобы сбили над оккупированным Крымом и 2 – над акваторией Черного моря.

Примечательно, что жители Севастополя сообщали о взрывах и пожаре, но так называемый губернатор Крыма Михаил Развожаев уверял, что это учения.

"Громкие звуки, которые было слышно в районе улицы Военных Строителей на территории воинской части – это Черноморский флот совместно со службами экстренного реагирования (МЧС, полицией, скорой помощью и Спасательной службой Севастополя) проводили учения по практической отработке тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, приближенных к боевым. По понятным причинам о таких учениях не предупреждают заранее. Доверяйте только официальной информации", – написал чиновник.

В комментариях в местных пабликах пользователи сообщили, что "их держат за дураков".

Заявление Развожаева противоречит сообщению Минобороны РФ, которое заявило об атаке дронов на полуостров.