Росіяни скинули 3 авіабомби на Запорізьку область: постраждала жінка

Одна людина постраждала внаслідок російського удару авіабомбами по Пологівському району Запорізької області вранці 21 серпня.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова очільника області: "Три удари ворожими авіабомбами зазнало одне з сіл Пологівського району. Внаслідок атаки постраждала жінка 85-ти років. У неї переломи, рвані рани, контузія".

Деталі: За словами Федорова, на місці удару працюють всі відповідні служби.