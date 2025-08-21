Росіяни скинули 3 авіабомби на Запорізьку область: постраждала жінка
Четвер, 21 серпня 2025, 09:07
Одна людина постраждала внаслідок російського удару авіабомбами по Пологівському району Запорізької області вранці 21 серпня.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram
Пряма мова очільника області: "Три удари ворожими авіабомбами зазнало одне з сіл Пологівського району. Внаслідок атаки постраждала жінка 85-ти років. У неї переломи, рвані рани, контузія".
Реклама:
Деталі: За словами Федорова, на місці удару працюють всі відповідні служби.