Россияне сбросили 3 авиабомбы на Запорожскую область: пострадала женщина
Четверг, 21 августа 2025, 09:07
Один человек пострадал в результате российского удара авиабомбами по Пологовскому району Запорожской области утром 21 августа.
Источник: глава ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь главы области: "Три удара вражескими авиабомбами по одному из сел Пологовского района. В результате атаки пострадала 85-летняя женщина. У нее переломы, рваные раны, контузия".
Детали: По словам Федорова, на месте удара работают все соответствующие службы.