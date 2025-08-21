Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне сбросили 3 авиабомбы на Запорожскую область: пострадала женщина

Ирина БалачукЧетверг, 21 августа 2025, 09:07
Россияне сбросили 3 авиабомбы на Запорожскую область: пострадала женщина
Фото иллюстративное из Getty images

Один человек пострадал в результате российского удара авиабомбами по Пологовскому району Запорожской области утром 21 августа.

Источник: глава ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "Три удара вражескими авиабомбами по одному из сел Пологовского района. В результате атаки пострадала 85-летняя женщина. У нее переломы, рваные раны, контузия".

Реклама:

Детали: По словам Федорова, на месте удара работают все соответствующие службы.

Запорожская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, дополненоВо Львове есть попадание: 1 человек погиб и 3 травмированы – ОВА
Трампа призывают развернуть американские истребители в Румынии для защиты Украины – The Times
фотоРФ накрыла Константиновку огнем "Смерча": попали по домам и рынку, есть убитые и раненые
Рада приняла изменения в госбюджет и забрала 8 миллиардов гривен у Киева
УПЦ МП призывают откреститься от РПЦ: иначе – иск о прекращении митрополии
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум
Все новости...
Запорожская область
Из-за российского обстрела в Запорожье погибла женщина
В Запорожской области от удара РФ погиб подросток, ранены еще 2 детей и 4 взрослых
DeepState: Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области
Последние новости
10:53
Зеленский просил Трампа повлиять на Орбана по поводу вступления в ЕС
10:51
Украина через несколько месяцев начнет массовое производство ракет "Фламинго" – Зеленский
10:40
Зеленский о встрече с Путиным: Справедливо, чтобы она была в нейтральной Европе
10:37
Индия и Россия планируют увеличить торговлю до $100 миллиардов
10:36
Зеленский: Россияне думают, как закончить войну и ищут "победу"
10:29
Зеленский: РФ нанесла несколько ракетных ударов по американскому предприятию на Закарпатье
10:10
Россияне убили и ранили еще 13 человек в Донецкой и Херсонской областях
10:04
Котин ушел с должности и.о. председателя правления "Энергоатома"
10:02
Американские ВВС сопроводили российский Ил-20 вблизи Аляски
09:55
фото Из-за российской атаки в Днепропетровской области бушевали пожары, пострадал мужчина
Все новости...
Реклама:
Реклама: