Россияне сбросили 3 авиабомбы на Запорожскую область: пострадала женщина

Один человек пострадал в результате российского удара авиабомбами по Пологовскому району Запорожской области утром 21 августа.

Источник: глава ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "Три удара вражескими авиабомбами по одному из сел Пологовского района. В результате атаки пострадала 85-летняя женщина. У нее переломы, рваные раны, контузия".

Детали: По словам Федорова, на месте удара работают все соответствующие службы.