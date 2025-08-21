Через російську атаку на Дніпропетровщині вирували пожежі, постраждав чоловік

Одна людина постраждала та вирували пожежі внаслідок російського ракетно-дронового удару по Дніпропетровській області вночі 21 серпня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак та ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника області: "У Юр'ївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БпЛА виникло кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік. Понівечена інфраструктура".

Деталі: Він додав, що Нікопольщину окупанти атакували дронами і артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Тут пошкоджено 5 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, газогін, лінії електропередач.

фото ДСНС

"БпЛА противник поцілив по Синельниківському району – Межівській і Покровській громадах. Виникли пожежі. Понівечені 2 підприємства та газогін. У Царичанській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БпЛА побита приватна оселя, зачепило лінію електропередач", – повідомив Лисак.

фото ДСНС

За його словами, сили ППО збили над регіоном 18 безпілотників і 2 ракети.

фото ДСНС

У ДСНС додали, що внаслідок ударів по Павлоградському і Синельниківському районах виникло декілька пожеж, понівечені 2 підприємства та газогін. На місцях працюють рятувальники.