Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через російську атаку на Дніпропетровщині вирували пожежі, постраждав чоловік

Ірина БалачукЧетвер, 21 серпня 2025, 09:55
Через російську атаку на Дніпропетровщині вирували пожежі, постраждав чоловік
Фото ДСНС

Одна людина постраждала та вирували пожежі внаслідок російського ракетно-дронового удару по Дніпропетровській області вночі 21 серпня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак та ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника області: "У Юр'ївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БпЛА виникло кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік. Понівечена інфраструктура".

Реклама:

Деталі: Він додав, що Нікопольщину окупанти атакували дронами і артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Тут пошкоджено 5 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, газогін, лінії електропередач. 

 
фото ДСНС

"БпЛА противник поцілив по Синельниківському району – Межівській і Покровській громадах. Виникли пожежі. Понівечені 2 підприємства та газогін. У Царичанській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БпЛА побита приватна оселя, зачепило лінію електропередач", – повідомив Лисак.

 
фото ДСНС

За його словами, сили ППО збили над регіоном 18 безпілотників і 2 ракети. 

РЕКЛАМА:
 
фото ДСНС

У ДСНС додали, що внаслідок ударів по Павлоградському і Синельниківському районах виникло декілька пожеж, понівечені 2 підприємства та газогін. На місцях працюють рятувальники.

Дніпропетровська областьбезпілотникиракетний ударпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Парламент не підтримав відсторонення Безуглої від засідань Ради
Зеленський був би задоволений, якби вибори "вже були"
фотоНа банкнотах номіналом 20 гривень з'явиться гасло "Слава Україні! Героям слава!"
Зеленський: РФ вдарила кількома ракетами по американському підприємству на Закарпатті
фото, доповненоУ Львові є приліт: 1 людина загинула та 3 травмовані – ОВА
Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України – The Times
Усі новини...
Дніпропетровська область
На Дніпропетровщині росіяни атакувала з дрона цивільну автівку: загинув чоловік
Окупанти пошкодили транспортне підприємство у Павлограді, вирувала пожежа
Черговий російський артобстріл вбив жінку в Нікополі
Останні новини
11:54
боксНе з Усиком: Джейк Пол битиметься проти Джервонти Девіса
11:53
На Київщині завдяки дронам-перехоплювачам за ніч збили майже 50 російських БПЛА
11:40
У Франції помер блогер, який зазнавав знущань та насильства у прямому ефірі
11:37
Парламент не підтримав відсторонення Безуглої від засідань Ради
11:33
"Українська бронетехніка" запускає серійне виробництво нових військових багі
11:31
Половина українців вірить, що за 10 років Україна процвітатиме в ЄС
11:23
фотоУ ДБР розслідують справу за матеріалом УП про закупівлю зброї Головним управління розвідки 
11:18
Зеленський був би задоволений, якби вибори "вже були"
11:12
Від 1 до 90 календарних днів: на який термін військовий може отримати відпустку
11:10
фотоНа банкнотах номіналом 20 гривень з'явиться гасло "Слава Україні! Героям слава!"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: