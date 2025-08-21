Из-за российской атаки в Днепропетровской области бушевали пожары, пострадал мужчина

Один человек пострадал и бушевали пожары в результате российского ракетно-дронового удара по Днепропетровской области ночью 21 августа.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы области: "В Юрьевской общине Павлоградского района в результате атаки БпЛА возникло несколько пожаров. Пострадал 48-летний мужчина. Разрушена инфраструктура".

Детали: Он добавил, что Никопольщину оккупанты атаковали дронами и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская общины. Здесь повреждены 5 частных домов, 5 хозяйственных построек, авто, газопровод, линии электропередач.

"БпЛА противник попал по Синельниковскому району – Межевской и Покровскую общинам. Возникли пожары. Разрушены 2 предприятия и газопровод. В Царичанской общине Днепровского района в результате атаки БпЛА разрушен частный дом, задета линия электропередач", – сообщил Лысак.

По его словам, силы ПВО сбили над регионом 18 беспилотников и 2 ракеты.

В ГСЧС добавили, что в результате ударов по Павлоградскому и Синельниковскому районам возникло несколько пожаров, повреждены 2 предприятия и газопровод. На местах работают спасатели.