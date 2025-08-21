Усі розділи
Росіяни вбили та поранили ще 13 людей на Донеччині та Херсонщині

Роман ПетренкоЧетвер, 21 серпня 2025, 10:10
Росіяни вбили та поранили ще 13 людей на Донеччині та Херсонщині
фото: донецька ОВА

Російські окупанти за 20 серпня вбили 4 людей та ще 9 поранили у Донецькій та Херсонській області.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: Усі троє вбитих на Донеччині – у Костянтинівці.

Ще 6 людей в області за добу дістали поранення – четверо у Костянтинівці та по одному в Білозерському та Краматорську.

У Херсонській області через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі.

Херсонська областьДонецька область
Херсонська область
Російські війська вбили чоловіка на вулиці Новорайська
Окупанти атакували дронами авто та "швидку" на Херсонщині та Донеччині: є загиблі і поранені
Окупати обстріляли Чорнобаївку: під завалами будинку загинула жінка, ще 4 людей постраджали
