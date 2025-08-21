Росіяни вбили та поранили ще 13 людей на Донеччині та Херсонщині

Російські окупанти за 20 серпня вбили 4 людей та ще 9 поранили у Донецькій та Херсонській області.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: Усі троє вбитих на Донеччині – у Костянтинівці.

Реклама:

Ще 6 людей в області за добу дістали поранення – четверо у Костянтинівці та по одному в Білозерському та Краматорську.

У Херсонській області через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі.