Россияне убили и ранили еще 13 человек в Донецкой и Херсонской областях

Роман ПетренкоЧетверг, 21 августа 2025, 10:10
Россияне убили и ранили еще 13 человек в Донецкой и Херсонской областях
фото: донецкая ова

Российские оккупанты за 20 августа убили 4 человека и еще 9 ранили в Донецкой и Херсонской областях.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: Все трое убитых в Донецкой области – в Константиновке.

Еще 6 человек в области за сутки получили ранения – четверо в Константиновке и по одному в Белозерском и Краматорске.

В Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 – получили ранения.

По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 15 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, частный гараж и автомобили.

Херсонская областьДонецкая область
