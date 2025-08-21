Усі розділи
Зеленський: Росіяни думають, як закінчити війну і шукають "перемогу"

Олександр ШумілінЧетвер, 21 серпня 2025, 10:36
Зеленський: Росіяни думають, як закінчити війну і шукають перемогу
Фото: Getty Images

В Росії найближчим часом очікується деградація економіки, тому росіяни думають про те, яким чином закінчити війну, так, що це всередині виглядало як перемога.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу, на яку не запросили "Українську правду". Слова президента наводить "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Все не так погано, на полі бою, як описує Росія. Ситуація непроста, складна. У нього (у Путіна – ред.) набагато більше людей – факт. Зброя – факт. Але економіка його тріщить – факт".

"Деградація їхньої економіки все одно буде відбуватися. І він (Путін – ред.) це розуміє, думаю, що через рік у нього будуть відчутні проблеми, через два будуть значно більші тощо. І тому, я думаю, вони думають про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе".

Деталі: За словами Зеленського, росіяни вигадали "перемогу" у вигляді виходу України з Донбасу.

"Я думаю, це те, що вони собі придумали як перемогу – те, що вони хочуть продавати всередині своєї держави", - пояснив Зеленський.

ПутінРосіявійна
