Зеленский: Россияне думают, как закончить войну и ищут "победу"

Александр ШумилинЧетверг, 21 августа 2025, 10:36
Фото: Getty Images

В России в ближайшее время ожидается деградация экономики, поэтому россияне думают о том, как закончить войну, чтобы внутри это выглядело как победа.

Источник: Зеленский во время встречи с журналистами в среду, на которую не пригласили "Украинскую правду". Слова президента приводит "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Все не так плохо на поле боя, как описывает Россия. Ситуация непростая, сложная. У него (у Путина – ред.) гораздо больше людей – факт. Оружие – факт. Но экономика его трещит – факт".

"Деградация их экономики все равно будет происходить. И он (Путин – ред.) это понимает, думаю, что через год у него будут ощутимые проблемы, через два будут значительно больше и т. д. И поэтому, я думаю, они думают о том, каким образом закончить войну, но с какой-то "победой для себя".

Детали: По словам Зеленского, россияне придумали "победу" в виде ухода Украины из Донбасса.

"Я думаю, это то, что они себе придумали как победу – то, что они хотят продавать внутри своего государства", – пояснил Зеленский.

ПутинРосcиявойна
