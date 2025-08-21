Усі розділи
Зеленський просив Трампа вплинути на Орбана щодо вступу до ЄС

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоЧетвер, 21 серпня 2025, 10:53
Зеленський просив Трампа вплинути на Орбана щодо вступу до ЄС
фото: getty

Президент Володимир Зеленський заявив, що звертався до свого американського візаві Дональда Трампа з проханням вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби той не блокував вступ України до Європейського Союзу.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами, на яке Офіс президента не запросив "Українську правду", Укрінформ, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський заявив, що попросив у Трампа, аби Будапешт не блокував наш вступ до Європейського Союзу. 

"Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати", – розповів український президент.

Він відзначив, що прагнення України стати членом Євросоюзу є її суверенним правом, яке підтримують, зокрема, США.

"Вважаю, що це абсолютно справедливо, що Україна хоче в Європейський Союз. Має на це повне право. Це наше суверенне право. І тут Америка буде нас підтримувати. Це також дуже важливо. І наскільки я розумію, відповідні сигнали з Білого дому будуть іти до Будапешта", – сказав він.

Водночас Зеленський зауважив, що наразі політика сучасного Будапешта "проти того, щоб ми стали членами ЄС".

"Вони відкрито про це говорять. Але Україна заслуговує на свою незалежність і на те, щоби бути членом Євросоюзу. Ми відстояли свою незалежність, це факт, і це всі визнають. І ми хочемо справедливого закінчення війни, хочемо розуміти, коли будемо в Європейському Союзі, хочемо мати гарантії безпеки", – додав український президент.

19 серпня ЗМІ інформували, що Трамп зателефонував Орбану після переговорів у Білому домі, які відбулися 18 серпня, щоб спитати, чому він блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу.

Сам Орбан публічно не говорив про розмову з президентом США, але 19 серпня виступив проти повʼязування членства України в ЄС з питаннями гарантій безпеки для неї.

Водночас 21 серпня угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто категорично відкинув інформацію щодо дзвінка Трампа Орбану.

"Хочу чітко заявити, що такого дзвінка не було. Не було. Крапка", – сказав він.

ЗеленськийТрампОрбанЄС
