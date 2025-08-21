Все разделы
Зеленский просил Трампа повлиять на Орбана по поводу вступления в ЕС

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоЧетверг, 21 августа 2025, 10:53
Зеленский просил Трампа повлиять на Орбана по поводу вступления в ЕС
Президент Владимир Зеленский заявил, что обращался к своему американскому визави Дональду Трампу с просьбой повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами, на которое Офис президента не пригласил "Украинскую правду", Укринформ, "Европейская правда"

Детали: Зеленский заявил, что попросил у Трампа, чтобы Будапешт не блокировал наше вступление в Европейский Союз.

"Президент Трамп пообещал, что его команда будет над этим работать", – рассказал украинский президент.

Он отметил, что стремление Украины стать членом Евросоюза является ее суверенным правом, которое поддерживают, в частности, США.

"Считаю, что это абсолютно справедливо, что Украина хочет в Европейский Союз. Имеет на это полное право. Это наше суверенное право. И здесь Америка будет нас поддерживать. Это также очень важно. И насколько я понимаю, соответствующие сигналы из Белого дома будут идти в Будапешт", – сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что сейчас политика современного Будапешта "против того, чтобы мы стали членами ЕС".

"Они открыто об этом говорят. Но Украина заслуживает свою независимость и того, чтобы быть членом Евросоюза. Мы отстояли свою независимость, это факт, и это все признают. И мы хотим справедливого окончания войны, хотим понимать, когда будем в Европейском Союзе, хотим иметь гарантии безопасности", – добавил украинский президент.

19 августа СМИ информировали, что Трамп позвонил Орбану после переговоров в Белом доме, которые состоялись 18 августа, чтобы спросить, почему он блокирует переговоры Украины о вступлении в Европейский Союз.

Сам Орбан публично не говорил о разговоре с президентом США, но 19 августа выступил против увязывания членства Украины в ЕС с вопросами гарантий безопасности для нее.

В то же время 21 августа венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто категорически отверг информацию о звонке Трампа Орбану.

"Хочу четко заявить, что такого звонка не было. Не было. Точка", – сказал он.

Читайте также: Убедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше.

ЗеленскийТрампОрбанЕС
