Зеленський був би задоволений, якби вибори "вже були"

Роман ПетренкоЧетвер, 21 серпня 2025, 11:18
Зеленський був би задоволений, якби вибори вже були
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був би "задоволений" проведенням виборів в Україні.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з журналістами, на який Офіс президента не запросив "Українську правду", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Я був би задоволений, якби вибори вже були.

Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів тощо".

Деталі: Зеленський додав, що у нього є прохання до всіх охочих: "Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього".

