Зеленський був би задоволений, якби вибори "вже були"
Четвер, 21 серпня 2025, 11:18
Президент України Володимир Зеленський заявив, що був би "задоволений" проведенням виборів в Україні.
Джерело: Зеленський під час зустрічі з журналістами, на який Офіс президента не запросив "Українську правду", "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Зеленського: "Я був би задоволений, якби вибори вже були.
Реклама:
Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів тощо".
Деталі: Зеленський додав, що у нього є прохання до всіх охочих: "Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього".