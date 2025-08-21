Зеленський був би задоволений, якби вибори "вже були"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був би "задоволений" проведенням виборів в Україні.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з журналістами, на який Офіс президента не запросив "Українську правду", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Я був би задоволений, якби вибори вже були.

Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів тощо".

Деталі: Зеленський додав, що у нього є прохання до всіх охочих: "Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього".