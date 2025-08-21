Зеленский был бы доволен, если бы выборы "уже были"
Четверг, 21 августа 2025, 11:18
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был бы "доволен" проведением выборов в Украине.
Источник: Зеленский во время встречи с журналистами, на которую Офис президента не пригласил "Украинскую правду" и "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Зеленского: "Я был бы доволен, если бы выборы уже были.
Реклама:
Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме суматохи и политических призывов, плакатов и тому подобного".
Детали: Зеленский добавил, что у него есть просьба ко всем желающим: "Главное, чтобы они дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого".