У ДБР розслідують справу за матеріалом УП про закупівлю зброї Головним управління розвідки 

Співробітники ДБР розслідують кримінальну справу за фактами, оприлюдненими в матеріалі "Української правди" щодо закупівлі зброї Головним управління розвідки, ймовірно, за завищеними цінами.

Джерело: відповідь Державного бюро розслідувань на запит УП

Деталі: У жовтні 2024 року "Українська правда" опублікувала розслідування під назвою "Купує ГУР". Як Україна переплачує компанії десятки мільйонів євро за озброєння, яке невчасно отримує".

УП запитала ДБР, чи було відкрито кримінальне провадження за фактами, оприлюдненими в матеріалі.

Дослівно з відповіді на запит: "Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо факту можливого перевищення військовими службовими особами за попередньою змовою з іншими особами влади та службових повноважень при здійсненні оборонних закупівель".

Деталі: УП у своєму запиті просила ДБР повідомити, коли саме було відкрито кримінальне провадження. Однак в Бюро не відповіли на це запитання.

Водночас у Державному бюро розслідувань уточнили, що наразі у цій справі жодній особі не повідомили про підозру.

ВІДПОВІДЬ ДБР НА ЗАПИТ УП

Передісторія:

Журналісти УП з'ясували, що компанія "Спецтехноекспорт", яка з 2022 року перебувала під контролем Головне управління розвідки Міноборони, укладала договори на купівлю зброї за завищеними цінами, не завжди виконувала мільярдні контракти і накопичила перед державою понад 800 мільйонів гривень боргу – це офіційно визнана судами сума.

Кабінет міністрів на засіданні 4 жовтня 2022 року ухвалив рішення про передачу цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" – державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства "Спецтехноекспорт" – до сфери управління Міністерства оборони.

