Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ДБР розслідують справу за матеріалом УП про закупівлю зброї Головним управління розвідки 

Ангеліна Страшкулич, Ірина БалачукЧетвер, 21 серпня 2025, 11:23
У ДБР розслідують справу за матеріалом УП про закупівлю зброї Головним управління розвідки 
Скриншот з сайту компанії "Спецтехноекспорт"

Співробітники ДБР розслідують кримінальну справу за фактами, оприлюдненими в матеріалі "Української правди" щодо закупівлі зброї Головним управління розвідки, ймовірно, за завищеними цінами.

Джерело: відповідь Державного бюро розслідувань на запит УП

Деталі: У жовтні 2024 року "Українська правда" опублікувала розслідування під назвою "Купує ГУР". Як Україна переплачує компанії десятки мільйонів євро за озброєння, яке невчасно отримує".

Реклама:

УП запитала ДБР, чи було відкрито кримінальне провадження за фактами, оприлюдненими в матеріалі.

Дослівно з відповіді на запит: "Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо факту можливого перевищення військовими службовими особами за попередньою змовою з іншими особами влади та службових повноважень при здійсненні оборонних закупівель".

Деталі: УП у своєму запиті просила ДБР повідомити, коли саме було відкрито кримінальне провадження. Однак в Бюро не відповіли на це запитання.

РЕКЛАМА:

Водночас у Державному бюро розслідувань уточнили, що наразі у цій справі жодній особі не повідомили про підозру. 

 
ВІДПОВІДЬ ДБР НА ЗАПИТ УП

Передісторія

  • Журналісти УП з'ясували, що компанія "Спецтехноекспорт", яка з 2022 року перебувала під контролем Головне управління розвідки Міноборони, укладала договори на купівлю зброї за завищеними цінами, не завжди виконувала мільярдні контракти і накопичила перед державою понад 800 мільйонів гривень боргу – це офіційно визнана судами сума.
  • Кабінет міністрів на засіданні 4 жовтня 2022 року ухвалив рішення про передачу цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" – державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства "Спецтехноекспорт" – до сфери управління Міністерства оборони.

Знати більше: "Купує ГУР". Як Україна переплачує компанії десятки мільйонів євро за озброєння, яке невчасно отримує

ДБРГУРкорупціядержзакупівлі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Парламент не підтримав відсторонення Безуглої від засідань Ради
Зеленський був би задоволений, якби вибори "вже були"
фотоНа банкнотах номіналом 20 гривень з'явиться гасло "Слава Україні! Героям слава!"
Зеленський: РФ вдарила кількома ракетами по американському підприємству на Закарпатті
фото, доповненоУ Львові є приліт: 1 людина загинула та 3 травмовані – ОВА
Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України – The Times
Усі новини...
ДБР
Ексначальник ДСНС на Вінничині змушував підлеглих будувати собі будинки – ДБР
Викрили масштабну схему ухилення від мобілізації: суд фіктивно визнавав чоловіків єдиними опікунами
Шабунін заявив, що ДБР збрехало про повернення йому вилучених гаджетів
Останні новини
13:30
В Італії арештували українця за підозрою у підриві "Північного потоку"
13:27
Сумський художник створив стритарт на фасаді пошкодженої школи у Харкові
13:09
Ворожі БпЛА атакували об'єкт газотранспортної інфраструктури України
13:06
Сійярто відреагував на удар Росії по Україні, але про Закарпаття не згадав
13:02
У США показали смартфон компанії Трампа — він повністю копіює Samsung Galaxy S25 Ultra
13:00
Хлопця та дівчину з Львівщини, які зникли 5 днів тому, знайшли у лісі
12:54
футбол"Шахтар" – "Серветт": анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій
12:54
відео Росіяни обстріляли Херсон – 1 людину убили і ще 7 поранили
12:53
Генштаб підтвердив влучання по заводу нафтопродуктів у Росії
12:52
відеоЗСУ повернули більшу частину села Товсте на Донеччині – ОСУВ "Дніпро"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: