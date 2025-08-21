В ГБР расследуют дело по материалам УП о закупке оружия Главным управлением разведки

Сотрудники ГБР расследуют уголовное дело по фактам, обнародованным в материале "Украинской правды" о закупке оружия Главным управлением разведки, вероятно, по завышенным ценам.

Источник: ответ Государственного бюро расследований на запрос УП

Детали: В октябре 2024 года "Украинская правда" опубликовала расследование под названием "Покупает ГУР". Как Украина переплачивает компании десятки миллионов евро за вооружение, которое несвоевременно получает".

УП спросила ГБР, было ли открыто уголовное производство по фактам, обнародованным в материале.

Дословно из ответа на запрос: "Следователи ГБР проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного превышения военными должностными лицами по предварительному сговору с другими лицами власти и служебных полномочий при осуществлении оборонных закупок".

Детали: УП в своем запросе просила ГБР сообщить, когда именно было открыто уголовное производство. Однако в Бюро не ответили на этот вопрос.

В то же время в Государственном бюро расследований уточнили, что на данный момент по этому делу никому не было сообщено о подозрении.

Предыстория:

Журналисты УП выяснили, что компания "Спецтехэкспорт", которая с 2022 года находилась под контролем Главного управления разведки Минобороны, заключала договоры на покупку оружия по завышенным ценам, не всегда выполняла миллиардные контракты и накопила перед государством более 800 миллионов гривен долга – это официально признанная судами сумма.

Кабинет министров на заседании 4 октября 2022 года принял решение о передаче целостного имущественного комплекса дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" – государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехэкспорт" – в сферу управления Министерства обороны.

