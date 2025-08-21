Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ГБР расследуют дело по материалам УП о закупке оружия Главным управлением разведки

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукЧетверг, 21 августа 2025, 11:23
В ГБР расследуют дело по материалам УП о закупке оружия Главным управлением разведки
Скриншот с сайта компании "Спецтехэкспорт"

Сотрудники ГБР расследуют уголовное дело по фактам, обнародованным в материале "Украинской правды" о закупке оружия Главным управлением разведки, вероятно, по завышенным ценам.

Источник: ответ Государственного бюро расследований на запрос УП

Детали: В октябре 2024 года "Украинская правда" опубликовала расследование под названием "Покупает ГУР". Как Украина переплачивает компании десятки миллионов евро за вооружение, которое несвоевременно получает".

Реклама:

УП спросила ГБР, было ли открыто уголовное производство по фактам, обнародованным в материале.

Дословно из ответа на запрос: "Следователи ГБР проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного превышения военными должностными лицами по предварительному сговору с другими лицами власти и служебных полномочий при осуществлении оборонных закупок".

Детали: УП в своем запросе просила ГБР сообщить, когда именно было открыто уголовное производство. Однако в Бюро не ответили на этот вопрос.

РЕКЛАМА:

В то же время в Государственном бюро расследований уточнили, что на данный момент по этому делу никому не было сообщено о подозрении.

 
ОТВЕТ ГБР НА ЗАПРОС УП

Предыстория:

  • Журналисты УП выяснили, что компания "Спецтехэкспорт", которая с 2022 года находилась под контролем Главного управления разведки Минобороны, заключала договоры на покупку оружия по завышенным ценам, не всегда выполняла миллиардные контракты и накопила перед государством более 800 миллионов гривен долга – это официально признанная судами сумма.
  • Кабинет министров на заседании 4 октября 2022 года принял решение о передаче целостного имущественного комплекса дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" – государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехэкспорт" – в сферу управления Министерства обороны.

Знать больше: "Покупает ГУР". Как Украина переплачивает компании десятки миллионов евро за вооружение, которое получает несвоевременно

ГБРГУРкоррупциягосзакупки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Парламент не поддержал отстранение Безуглой от заседаний Рады
Зеленский был бы доволен, если бы выборы "уже были"
фотоНа банкнотах номиналом 20 гривен появится лозунг "Слава Украине! Героям слава!"
Зеленский: РФ нанесла несколько ракетных ударов по американскому предприятию на Закарпатье
фото, дополненоВо Львове есть попадание: 1 человек погиб и 3 травмированы – ОВА
Трампа призывают развернуть американские истребители в Румынии для защиты Украины – The Times
Все новости...
ГБР
Экс-начальник ГСЧС на Винничине заставлял подчиненных строить себе дома – ГБР
Разоблачена схема уклонения от мобилизации: суд фиктивно признавал мужчин единственными опекунами
Шабунин заявил, что ГБР солгало о возвращении ему изъятых гаджетов
Последние новости
13:02
Смартфон Трампа показали на новом изображении — он полностью копирует Samsung Galaxy S25 Ultra
13:00
Парня и девушку из Львовской области, которые пропали 5 дней назад, нашли в лесу
12:54
футбол"Шахтер" – "Серветт": анонс матча квалифікации Лиги конференций
12:54
видеоРоссияне обстреляли Херсон – 1 человека убили и еще 6 ранили
12:53
Генштаб подтвердил попадание по заводу нефтепродуктов в России
12:52
видеоВСУ вернули большую часть села Толстое в Донецкой области – ОСГВ "Днепр"
12:39
фото ССО поразили российский поезд с топливом в Крыму
12:35
В России анонсировали усовершенствование "ядерного щита"
12:28
Импортируемые б/у авто возрастом до 5 лет: какие модели покупали в июле чаще всего
12:26
Рада поддержала законопроект «О профессиональном образовании» во втором чтении: что изменится
Все новости...
Реклама:
Реклама: