Половина українців вірить, що за 10 років Україна процвітатиме в ЄС

Іванна Костіна, Євген КізіловЧетвер, 21 серпня 2025, 11:31
Половина українців вірить, що за 10 років Україна процвітатиме в ЄС
фото: Getty Images

53% українців прогнозують, що за 10 років Україна стане процвітаючим членом Європейського Союзу.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного наприкінці липня – на початку серпня, пише "Європейська правда"

Деталі: Згідно з дослідженням, загалом 53% вважають скоріше чи дуже ймовірним, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС. Вважають це скоріше чи зовсім малоймовірним – 40%.

При цьому соціологи провели експеримент, коли респондентам зачитували різні умови-сценарії, і вони дізнавалися після цього їхню думку, наскільки ймовірно, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною в рамках Європейського Союзу. Ці умови-сценарії були:

  • сценарій, коли Україна не має надійних зовнішніх гарантій безпеки і має здійснювати опору лише на власні сили;
  • сценарій, коли Європа надає стабільну підтримку Україні;
  • ще одній групі жоден додатковий текст-уточнення не зачитувався.

Як виявилося, додаткова інформація про необхідність покладання на власні сили чи про стабільну підтримку від Європи практично не вплинула на оцінку ймовірності квітучого майбутнього через 10 років. 

Незалежно від умов-сценаріїв половина (51-55%) вважають імовірним успішне майбутнє, а 39-49%, навпаки, мають песимістичні очікування.

З жовтня 2022 року соціологи спостерігали стабільне зниження частки тих, хто поділяє оптимістичний погляд на майбутнє України. В грудні 2024 року більшість (57%) усе-таки вважали, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС.

Але між груднем 2024 року і травнем-червнем 2025 року відбувалися принципові зміни в громадських настроях, і тільки 43% оптимістично оцінювали майбутнє країни. Тобто зараз знову спостерігається певне зростання оптимістичних настроїв.

Інше опитування показало, понад 50% українців вірять у можливість вступу в ЄС у межах наступних 10 років, проте частка оптимістів щодо швидкого вступу зменшилася другий рік поспіль.

Також переважна більшість громадян України, як і раніше, вважають Європу надійним союзником України, щодо США ставлення змінювалося залежно від заяв президента Дональда Трампа.

