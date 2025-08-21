Все разделы
Половина украинцев верит, что через 10 лет Украина будет процветать в ЕС

Иванна Костина, Евгений КизиловЧетверг, 21 августа 2025, 11:31
Половина украинцев верит, что через 10 лет Украина будет процветать в ЕС
фото: Getty Images

53% украинцев прогнозируют, что через 10 лет Украина станет процветающим членом Европейского Союза.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в конце июля – начале августа, пишет "Европейская правда"

Детали: Согласно исследованию, в целом 53% считают скорее или очень вероятным, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС. Считают это скорее или совсем маловероятным – 40%.

При этом социологи провели эксперимент, когда респондентам зачитывали различные условия-сценарии, и они узнавали после этого их мнение, насколько вероятно, что через 10 лет Украина станет процветающей страной в рамках Европейского Союза. Эти условия-сценарии были:

  • сценарий, когда Украина не имеет надежных внешних гарантий безопасности и должна опираться только на собственные силы;
  • сценарий, когда Европа оказывает стабильную поддержку Украине;
  • еще одной группе ни один дополнительный текст-уточнение не зачитывался.

Как оказалось, дополнительная информация о необходимости полагаться на собственные силы или о стабильной поддержке от Европы практически не повлияла на оценку вероятности процветающего будущего через 10 лет.

Независимо от условий-сценариев половина (51-55%) считают вероятным успешное будущее, а 39-49%, наоборот, имеют пессимистические ожидания.

С октября 2022 года социологи наблюдали стабильное снижение доли тех, кто разделяет оптимистический взгляд на будущее Украины. В декабре 2024 года большинство (57%) все-таки считали, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС.

Но между декабрем 2024 года и маем-июнем 2025 года происходили принципиальные изменения в общественных настроениях, и только 43% оптимистично оценивали будущее страны. То есть сейчас снова наблюдается определенный рост оптимистических настроений.

Другой опрос показал, что более 50% украинцев верят в возможность вступления в ЕС в пределах следующих 10 лет, однако доля оптимистов относительно быстрого вступления уменьшилась второй год подряд.

Также подавляющее большинство граждан Украины по-прежнему считают Европу надежным союзником Украины, по США отношение менялось в зависимости от заявлений президента Дональда Трампа.

