Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Парламент не підтримав відсторонення Безуглої від засідань Ради

Роман ПетренкоЧетвер, 21 серпня 2025, 11:37
Парламент не підтримав відсторонення Безуглої від засідань Ради
безугла, фото з її соцмереж

Парламент провалив відсторонення нардепки Марʼяни Безуглої від засідань парламенту.

Джерело: нардепи Мар’яна Безугла та Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Безуглої: "Голосування щодо мого відсторонення в залі провалили".

Реклама:

Деталі: Железняк уточнив, що зі "Слуг народу" її відсторонення підтримали 74 нардепи.

Загалом "за" проголосував 141 нардеп - майже усі присутні від "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", партії "За майбутнє" та "Довіри".

Нагадаємо: Напередодні комітет Верховної Ради з регламенту, депутатської етики та організації роботи проголосував за постанову про недопуск нардепки Марʼяни Безуглої до засідання парламенту.

РЕКЛАМА:

Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Парламент не підтримав відсторонення Безуглої від засідань Ради
Зеленський був би задоволений, якби вибори "вже були"
фотоНа банкнотах номіналом 20 гривень з'явиться гасло "Слава Україні! Героям слава!"
Зеленський: РФ вдарила кількома ракетами по американському підприємству на Закарпатті
фото, доповненоУ Львові є приліт: 1 людина загинула та 3 травмовані – ОВА
Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України – The Times
Усі новини...
Верховна Рада
Комітет Ради підтримав вигнання Безуглої із засідання парламенту, вона йде до суду
Без етичного кодексу і довіри: сучасна криза Парламенту
Молох на картонкових ногах. Що змінилось у владі Зеленського після протестів
Останні новини
12:28
Імпортовані вживані авто віком до 5 років: які моделі купували в липні найчастіше
12:26
Рада підтримала законопроєкт "Про професійну освіту" в другому читанні: що зміниться
12:02
інфографікаУкраїнці найчастіше вважають, що на заваді щасливому майбутньому країни в ЄС стоїть корупція
11:56
На заправках у Сумах почали встановлювати антидроновий захист
11:54
боксНе з Усиком: Джейк Пол битиметься проти Джервонти Девіса
11:53
На Київщині завдяки дронам-перехоплювачам за ніч збили майже 50 російських БПЛА
11:40
У Франції помер блогер, який зазнавав знущань та насильства у прямому ефірі
11:37
Парламент не підтримав відсторонення Безуглої від засідань Ради
11:33
"Українська бронетехніка" запускає серійне виробництво нових військових багі
11:31
Половина українців вірить, що за 10 років Україна процвітатиме в ЄС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: