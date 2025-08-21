Парламент не підтримав відсторонення Безуглої від засідань Ради

безугла, фото з її соцмереж

Парламент провалив відсторонення нардепки Марʼяни Безуглої від засідань парламенту.

Джерело: нардепи Мар’яна Безугла та Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Безуглої: "Голосування щодо мого відсторонення в залі провалили".

Деталі: Железняк уточнив, що зі "Слуг народу" її відсторонення підтримали 74 нардепи.

Загалом "за" проголосував 141 нардеп - майже усі присутні від "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", партії "За майбутнє" та "Довіри".

Нагадаємо: Напередодні комітет Верховної Ради з регламенту, депутатської етики та організації роботи проголосував за постанову про недопуск нардепки Марʼяни Безуглої до засідання парламенту.