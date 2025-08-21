Парламент не підтримав відсторонення Безуглої від засідань Ради
Четвер, 21 серпня 2025, 11:37
Парламент провалив відсторонення нардепки Марʼяни Безуглої від засідань парламенту.
Джерело: нардепи Мар’яна Безугла та Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова Безуглої: "Голосування щодо мого відсторонення в залі провалили".
Деталі: Железняк уточнив, що зі "Слуг народу" її відсторонення підтримали 74 нардепи.
Загалом "за" проголосував 141 нардеп - майже усі присутні від "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", партії "За майбутнє" та "Довіри".
Нагадаємо: Напередодні комітет Верховної Ради з регламенту, депутатської етики та організації роботи проголосував за постанову про недопуск нардепки Марʼяни Безуглої до засідання парламенту.
