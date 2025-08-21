Все разделы
Парламент не поддержал отстранение Безуглой от заседаний Рады

Роман ПетренкоЧетверг, 21 августа 2025, 11:37
Парламент не поддержал отстранение Безуглой от заседаний Рады
безуглая, фото с ее соцсетей

Парламент провалил отстранение нардепа Марьяны Безуглой от заседаний парламента.

Источник: нардепы Марьяна Безуглая и Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Безуглой: "Голосование по моему отстранению в зале провалили".

Детали: Железняк уточнил, что из "Слуг народа" ее отстранение поддержали 74 нардепа.

Всего "за" проголосовали 141 народный депутат – почти все присутствующие от "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", партии "За будущее" и "Доверие".

Напомним: Накануне комитет Верховной Рады по регламенту, депутатской этике и организации работы проголосовал за постановление о недопуске нардепа Марьяны Безуглой к заседанию парламента.

Верховная Рада
