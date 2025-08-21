Усі розділи
У Росії анонсували удосконалення "ядерного щита"

Роман ПетренкоЧетвер, 21 серпня 2025, 12:35
У Росії анонсували удосконалення ядерного щита
PC-24 Ярс, фото: вікіпедія

Ядерний "щит" Росії повинен в найближчі роки вдосконалюватися, заявили в "Росатомі".

Джерело: генеральний директор держкорпорації "Росатом" Олексій Ліхачов, якого цитує "РІА Новини"

Пряма мова Ліхачова: "Зараз, в поточний момент геополітики, - час колосальних загроз існуванню нашої країни. Тому ядерний щит, він же і меч, - це гарантія нашого суверенітету...

Ми сьогодні розуміємо, що ядерний щит в найближчі роки повинен лише вдосконалюватися".

Деталі: Пропагандисти стверджують, що "Росатом" щороку "повністю виконує державне оборонне замовлення в галузі ядерної зброї".

Довідка: "Ядерний щит" – ракетні війська стратегічного призначення (РВСН) – був створений в СРСР у 1959 році. Це дозволяло завдати противнику ядерного удару у відповідь із використанням балістичних ракет.

Росіяядерна зброяпропаганда
