Ядерний "щит" Росії повинен в найближчі роки вдосконалюватися, заявили в "Росатомі".

Джерело: генеральний директор держкорпорації "Росатом" Олексій Ліхачов, якого цитує "РІА Новини"

Пряма мова Ліхачова: "Зараз, в поточний момент геополітики, - час колосальних загроз існуванню нашої країни. Тому ядерний щит, він же і меч, - це гарантія нашого суверенітету...

Реклама:

Ми сьогодні розуміємо, що ядерний щит в найближчі роки повинен лише вдосконалюватися".

Деталі: Пропагандисти стверджують, що "Росатом" щороку "повністю виконує державне оборонне замовлення в галузі ядерної зброї".

Довідка: "Ядерний щит" – ракетні війська стратегічного призначення (РВСН) – був створений в СРСР у 1959 році. Це дозволяло завдати противнику ядерного удару у відповідь із використанням балістичних ракет.