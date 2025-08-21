В России анонсировали усовершенствование "ядерного щита"

Ядерный "щит" России должен в ближайшие годы совершенствоваться, заявили в "Росатоме".

Источник: генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, которого цитирует "РИА Новости"

Прямая речь Лихачева: "Сейчас, в текущем моменте геополитики, - время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и меч, - это гарантия нашего суверенитета...

Реклама:

Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться".

Детали: Пропагандисты утверждают, что "Росатом" каждый год "полностью выполняет государственный оборонный заказ в области ядерного оружия".

Справка: "Ядерный щит" - ракетные войска стратегического назначения (РВСН) - был создан в СССР 1959 году. Это позволяло нанести противнику ответный ядерный удар с использованием баллистических ракет