ССО уразили російський потяг з пальним у Криму

Сили спеціальних операцій ударили по російському потягу, який перевозив паливно-мастильні матеріали, чим порушили логістику загарбників в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: ССО в Telegram

Дослівно з повідомлення: "Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами".



Деталі: Зазначається, що через це наразі ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ.

