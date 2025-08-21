Усі розділи
ССО уразили російський потяг з пальним у Криму

Ірина БалачукЧетвер, 21 серпня 2025, 12:39
Фото ССО

Сили спеціальних операцій ударили по російському потягу, який перевозив паливно-мастильні матеріали, чим порушили логістику загарбників в тимчасово окупованому Криму.  

Джерело: ССО в Telegram

Дослівно з повідомлення: "Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами".

Деталі: Зазначається, що через це наразі ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ.

КримССОРосія
