ССО поразили российский поезд с топливом в Крыму

Силы специальных операций нанесли удар по российскому поезду, который перевозил горюче-смазочные материалы, чем нарушили логистику захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Источник: ССО в Telegram

Дословно из сообщения: "Силы специальных операций ВСУ провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой. Операция состоялась в ночь на 21 августа. Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами".

Детали: Отмечается, что из-за этого в настоящее время затруднено обеспечение южной группировки российских войск.