ССО поразили российский поезд с топливом в Крыму

Ирина БалачукЧетверг, 21 августа 2025, 12:39
ССО поразили российский поезд с топливом в Крыму
Фото ССО

Силы специальных операций нанесли удар по российскому поезду, который перевозил горюче-смазочные материалы, чем нарушили логистику захватчиков во временно оккупированном Крыму. 

Источник: ССО в Telegram

Дословно из сообщения: "Силы специальных операций ВСУ провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой. Операция состоялась в ночь на 21 августа. Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами".

Детали: Отмечается, что из-за этого в настоящее время затруднено обеспечение южной группировки российских войск.

