Росіяни обстріляли Херсон – 1 людину убили і ще 7 поранили

Ірина БалачукЧетвер, 21 серпня 2025, 12:54
Росіяни обстріляли Херсон – 1 людину убили і ще 7 поранили
Скриншот з відео з Facebook Олександра Прокудіна

Одна людина загинула та ще сім дістали поранення внасідок російського обстрілу міста Херсон вранці 21 серпня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Зранку російська армія вчергове вкрила вогнем Дніпровський район Херсона. Мішенню для ворожої артилерії став житловий квартал. Через обстріл травми, несумісні з життям, дістав 61-річний чоловік, який перебував на вулиці".

Деталі: Ще 6 людей постраждали. Зокрема, у 18-річної дівчини та 48-річної жінки діагностували вибухові травми та контузії, у 54-річного та 77-річного чоловіків – вибухові травми та поранення ніг. Усіх їх госпіталізували у середньому стані тяжкості.

55-річна жінка дістала легкі поранення – вибухову травму та забій ноги, вона лікуватиметься амбулаторно.

Також до лікарні звернувся 49-річний чоловік, який дістав вибухову травму,

Крім того, у 48-річної херсонки діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

