Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Херсон – 1 человека убили и еще 7 ранили

Ирина БалачукЧетверг, 21 августа 2025, 12:54
Россияне обстреляли Херсон – 1 человека убили и еще 7 ранили
Скриншот из видео с Facebook Александра Прокудина

Один человек погиб и еще семь получили ранения в результате российского обстрела города Херсон утром 21 августа.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "Утром российская армия в очередной раз обстреляла Днепровский район Херсона. Мишенью для вражеской артиллерии стал жилой квартал. В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина, который находился на улице".

Реклама:

Детали: Еще 6 человек пострадали. В частности, у 18-летней девушки и 48-летней женщины диагностировали взрывные травмы и контузии, у 54-летнего и 77-летнего мужчин – взрывные травмы и ранения ног. Всех их госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

55-летняя женщина получила легкие ранения – взрывную травму и ушиб ноги, она будет лечиться амбулаторно.

РЕКЛАМА:

Также в больницу обратился 49-летний мужчина, получивший взрывную травму.

Кроме того, у 48-летней жительницы Херсона диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Херсонобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Италии арестовали украинца по подозрению в подрыве "Северного потока"
Сейярто отреагировал на удар России по Украине, но о Закарпатье не упомянул
Парламент не поддержал отстранение Безуглой от заседаний Рады
Зеленский был бы доволен, если бы выборы "уже были"
фотоНа банкнотах номиналом 20 гривен появится лозунг "Слава Украине! Героям слава!"
Зеленский: РФ нанесла несколько ракетных ударов по американскому предприятию на Закарпатье
Все новости...
Херсон
Россияне атаковали Херсон: 3 пострадавших
Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии: ранена женщина
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали 1565 человек – ГВА
Последние новости
15:05
фотоНа заводе США в Мукачево, куда попали россияне, до сих пор бушует огромный пожар
14:58
футбол"Маккаби" – "Динамо": анонс матча квалификации Лиги Европы
14:49
В Миргороде выставили на продажу сыродельный комбинат
14:47
Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него – СМИ
14:33
Чиновник ТЦК обещал за взятку вывезти военного с места службы – НПУ
14:25
Удар РФ по американскому заводу на Закарпатье: число пострадавших возросло до 19
14:23
Зеленская анонсировала тему Саммита первых леди и джентльменов в 2025 году
14:16
В России обвалилось производство грузовых вагонов - нет спроса
13:55
Погода в Украине изменится: идут дожди, грозы и шквалы
13:52
Спортивная история дня. Быть Давидом Де Хеа: пончики Фергюсона, год без футбола и ренессанс во Флоренции
Все новости...
Реклама:
Реклама: