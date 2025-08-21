Россияне обстреляли Херсон – 1 человека убили и еще 7 ранили

Скриншот из видео с Facebook Александра Прокудина

Один человек погиб и еще семь получили ранения в результате российского обстрела города Херсон утром 21 августа.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "Утром российская армия в очередной раз обстреляла Днепровский район Херсона. Мишенью для вражеской артиллерии стал жилой квартал. В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина, который находился на улице".

Детали: Еще 6 человек пострадали. В частности, у 18-летней девушки и 48-летней женщины диагностировали взрывные травмы и контузии, у 54-летнего и 77-летнего мужчин – взрывные травмы и ранения ног. Всех их госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

55-летняя женщина получила легкие ранения – взрывную травму и ушиб ноги, она будет лечиться амбулаторно.

Также в больницу обратился 49-летний мужчина, получивший взрывную травму.

Кроме того, у 48-летней жительницы Херсона диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.