Путін готовий до зустрічі із Зеленським, якщо "усі питання будуть опрацьовані" – Лавров

Роман ПетренкоЧетвер, 21 серпня 2025, 13:52
Путін готовий до зустрічі із Зеленським, якщо усі питання будуть опрацьовані – Лавров
Лавров. Фото: Getty Images

Глава МЗС Росії Сергій Лавров запевняє, що господар Кремля Володимир Путін готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським, "якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".

Джерело: Лавров, якого цитує "РИА Новости"

Пряма мова Лаврова: "Путін готовий до зустрічі із Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані...

... Росія підтримує принципи гарантій безпеки, узгоджені в Стамбулі у 2022-му, все інше – безперспективні задуми".

Деталі: Лавров запевняє, що Київ хоче підірвати зусилля з врегулювання, які робить Трамп.

Також він додав, що Європа пропонує іноземну інтервенцію на українській території - і це "абсолютно неприйнятно для Москви".

За словами Лаврова, Зеленський розмовами про саміт з Путіним "намагається підірвати зусилля з врегулювання в стилі трюків "Кварталу 95".

Пряма мова Лаврова: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, постане питання про легітимність підписантів з української сторони".

