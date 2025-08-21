Все разделы
Путин готов к встрече с Зеленским, если "все вопросы будут проработаны" – Лавров

Роман ПетренкоЧетверг, 21 августа 2025, 13:52
Путин готов к встрече с Зеленским, если все вопросы будут проработаны – Лавров
Лавров. Фото: Getty Images

Глава МИД России Сергей Лавров уверяет, что хозяин Кремля Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, "если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны".

Источник: Лавров, которого цитирует "РИА Новости"

Прямая речь Лаврова: "Путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны...

... Россия поддерживает принципы гарантий безопасности, согласованные в Стамбуле в 2022-м, все остальное - бесперспективные затеи".

Детали: Лавров уверяет, что Киев хочет подорвать усилия по урегулированию, которые предпринимает Трамп.

Также он добавил, что Европа предлагает иностранную интервенцию на украинской территории – и это "абсолютно неприемлемо для Москвы".

По словам Лаврова, Зеленский разговорами про саммит с Путиным "пытается подорвать усилия по урегулированию в стиле трюков "Квартала 95".

Прямая речь Лаврова: "Когда и если дело дойдет до подписания будущих договорённостей с Украиной, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны".

