Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін спочатку зустрілися без нього – ЗМІ

Антон Філіппов , Євген КізіловЧетвер, 21 серпня 2025, 14:47
Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін спочатку зустрілися без нього – ЗМІ
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Владімір Путін спочатку зустрілися самі, і лише після цього планує влаштувати тристоронню зустріч за своєї участі.

Джерело: The Guardian з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників британського видання, Дональд Трамп повідомив своїм головним радникам, що тристороння зустріч відбудеться після того, як лідери двох країн зустрінуться між собою.

Реклама:

Президент США повідомив радникам останніми днями, що має намір провести тристоронню зустріч з двома лідерами лише після того, як вони зустрінуться між собою, хоча досі залишається незрозумілим, чи відбудеться ця перша зустріч, і Трамп не має наміру брати участь у цих зусиллях.

У телефонному інтерв'ю з ведучим ток-шоу Марком Левіном на WABC у вівторок Трамп також сказав, що, на його думку, Путіну і Зеленському краще зустрітися спочатку без нього: "Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Вони зараз її організовують, і ми подивимося, що буде".

Високопоставлений представник адміністрації охарактеризував ситуацію як "вичікувальну позицію" президента США щодо можливості призначення зустрічі господаря Кремля Владіміра Путіна і президента України Володимира Зеленського. Однак останніми днями було мало реальних ознак прогресу, і Білий дім не має списку місць, де могла б відбутися зустріч.

РЕКЛАМА:

Білий дім заявив, що "Трамп і його команда з національної безпеки продовжують співпрацювати з російськими та українськими чиновниками з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства і покласти край війні... Публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам".

Нагадаємо, що, за словами Володимира Зеленського, координаційна група з американської сторони щодо підготовки зустрічі з російською стороною буде складатись з державного секретаря США Марко Рубіо, спецпредставника президент США Стівена Віткоффа і віцепрезидента США Джеймса Девіда Венса.

Зазначимо, ЗМІ писали, що Трамп делегував Рубіо переговори з європейськими лідерами щодо гарантій безпеки для України.

Після переговорів у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Зеленський та очільник Кремля зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.

ТрампПутінЗеленськийпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЄС і США офіційно назвали свою торговельну угоду "справедливою та збалансованою"
Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін спочатку зустрілися без нього – ЗМІ
В Італії арештували українця за підозрою у підриві "Північного потоку"
Сійярто відреагував на удар Росії по Україні, але про Закарпаття не згадав
Парламент не підтримав відсторонення Безуглої від засідань Ради
Зеленський був би задоволений, якби вибори "вже були"
Усі новини...
Путін готовий до зустрічі із Зеленським, якщо "усі питання будуть опрацьовані" – Лавров
Удар РФ по американському заводу на Закарпатті: кількість постраждалих зросла до 19
У Росії змінили командувача, який відповідає за Харківський і Курський напрямки
Удар РФ по американському заводу на Закарпатті: кількість постраждалих зросла до 19
Останні новини
16:13
Місто замість забудовника облаштувало набережну – комунальникам оголосили підозру
16:09
Путін наказав навчити росіян збивати дрони з рушниць
16:05
Україна планує невдовзі виробляти сім ракет "Фламінго" на день – AP
16:03
фотоПрезидент Угорщини видалив слово "російський" з посту про обстріл Мукачева
15:57
відеоУ Чилі футбольні фанати влаштували масові заворушення на трибунах під час матчу проти аргентинського клубу
15:47
Санаторій "Поляна" на Закарпатті отримало нового управителя
15:41
ШІ-браузери виявилися вразливими до шахрайства – дослідження
15:30
У Росії змінили командувача, який відповідає за Харківський і Курський напрямки
15:15
ЄС і США офіційно назвали свою торговельну угоду "справедливою та збалансованою"
15:05
фотоНа заводі США в Мукачеві, куди влучили росіяни, досі вирує величезна пожежа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: