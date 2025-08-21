Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін спочатку зустрілися без нього – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Владімір Путін спочатку зустрілися самі, і лише після цього планує влаштувати тристоронню зустріч за своєї участі.

Джерело: The Guardian з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників британського видання, Дональд Трамп повідомив своїм головним радникам, що тристороння зустріч відбудеться після того, як лідери двох країн зустрінуться між собою.

Реклама:

Президент США повідомив радникам останніми днями, що має намір провести тристоронню зустріч з двома лідерами лише після того, як вони зустрінуться між собою, хоча досі залишається незрозумілим, чи відбудеться ця перша зустріч, і Трамп не має наміру брати участь у цих зусиллях.

У телефонному інтерв'ю з ведучим ток-шоу Марком Левіном на WABC у вівторок Трамп також сказав, що, на його думку, Путіну і Зеленському краще зустрітися спочатку без нього: "Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Вони зараз її організовують, і ми подивимося, що буде".

Високопоставлений представник адміністрації охарактеризував ситуацію як "вичікувальну позицію" президента США щодо можливості призначення зустрічі господаря Кремля Владіміра Путіна і президента України Володимира Зеленського. Однак останніми днями було мало реальних ознак прогресу, і Білий дім не має списку місць, де могла б відбутися зустріч.

РЕКЛАМА:

Білий дім заявив, що "Трамп і його команда з національної безпеки продовжують співпрацювати з російськими та українськими чиновниками з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства і покласти край війні... Публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам".

Нагадаємо, що, за словами Володимира Зеленського, координаційна група з американської сторони щодо підготовки зустрічі з російською стороною буде складатись з державного секретаря США Марко Рубіо, спецпредставника президент США Стівена Віткоффа і віцепрезидента США Джеймса Девіда Венса.

Зазначимо, ЗМІ писали, що Трамп делегував Рубіо переговори з європейськими лідерами щодо гарантій безпеки для України.

Після переговорів у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Зеленський та очільник Кремля зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.