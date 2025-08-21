Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него – СМИ

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин сначала встретились сами, и только после этого планирует устроить трехстороннюю встречу со своим участием.

Источник: The Guardian со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников британского издания, Дональд Трамп сообщил своим главным советникам, что трехсторонняя встреча состоится после того, как лидеры двух стран встретятся между собой.

Президент США сообщил советникам в последние дни, что намерен провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как они встретятся между собой, хотя до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и Трамп не намерен участвовать в этих усилиях.

В телефонном интервью с ведущим ток-шоу Марком Левином на WABC во вторник Трамп также сказал, что, по его мнению, Путину и Зеленскому лучше встретиться сначала без него: "Я просто хочу посмотреть, что будет на встрече. Они сейчас ее организуют, и мы посмотрим, что будет".

Высокопоставленный представитель администрации охарактеризовал ситуацию как "выжидательную позицию" президента США относительно возможности назначения встречи хозяина Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако в последние дни было мало реальных признаков прогресса, и Белый дом не имеет списка мест, где могла бы состояться встреча.

Белый дом заявил, что "Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают сотрудничать с российскими и украинскими чиновниками с целью проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне... Публичное обсуждение этих вопросов не соответствует национальным интересам".

Напомним, что, по словам Владимира Зеленского, координационная группа с американской стороны по подготовке встречи с российской стороной будет состоять из государственного секретаря США Марко Рубио, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса.

Отметим, СМИ писали, что Трамп делегировал Рубио переговоры с европейскими лидерами по гарантиям безопасности для Украины.

После переговоров в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Зеленский и глава Кремля встретятся в течение ближайших двух недель.