У Росії змінили командувача, який відповідає за Харківський і Курський напрямки

Роман ПетренкоЧетвер, 21 серпня 2025, 15:30
У Росії змінили командувача, який відповідає за Харківський і Курський напрямки
фото: МО РФ

Міноборони Росії змінило командувача угрупованням "Північ", генерал Олександр Лапін відправлений у відставку.

Джерело: "Медуза" з посиланням на МО РФ

Деталі: Новим командувачем російським угрупованням військ "Північ" призначено генерал-полковника Євгена Нікіфорова.

Видання пише, що про цю зміну в соцмережах говорили на початку серпня.

Російські пропагандисти писали, що Нікіфоров був відправлений до Курської області на початку серпня минулого року, коли туди вторглися ЗСУ, "для наведення порядку". До нього на цьому напрямку командував Лапін.

Довідково: Угруповання "Північ" у російській армії відповідає за Харківський і Курський напрямки.

