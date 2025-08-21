В России сменили командующего, который отвечает за Харьковское и Курское направления
Четверг, 21 августа 2025, 15:30
Минобороны России сменило командующего группировкой "Север", генерал Александр Лапин отправлен в отставку.
Источник: "Медуза" со ссылкой на МО РФ
Детали: Новым командующим российской группировкой войск "Север" назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.
Издание пишет, что об этой смене в соцсетях говорили в начале августа.
Российские пропагандисты писали, что Никифоров был отправлен в Курскую область в начале августа прошлого года, когда туда вторглись ВСУ, "для наведения порядка". До него на этом направлении командовал Лапин.
Справка: Группировка "Север" в российской армии отвечает за Харьковское и Курское направления.
