Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России сменили командующего, который отвечает за Харьковское и Курское направления

Роман ПетренкоЧетверг, 21 августа 2025, 15:30
В России сменили командующего, который отвечает за Харьковское и Курское направления
фото: МО РФ

Минобороны России сменило командующего группировкой "Север", генерал Александр Лапин отправлен в отставку.

Источник: "Медуза" со ссылкой на МО РФ

Детали: Новым командующим российской группировкой войск "Север" назначен генерал-полковник Евгений Никифоров.

Реклама:

Издание пишет, что об этой смене в соцсетях говорили в начале августа.

Российские пропагандисты писали, что Никифоров был отправлен в Курскую область в начале августа прошлого года, когда туда вторглись ВСУ, "для наведения порядка". До него на этом направлении командовал Лапин.

Справка: Группировка "Север" в российской армии отвечает за Харьковское и Курское направления.

РЕКЛАМА:

РосcияКурская область оккупацияХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Дело Роттердам+": Суд освободил от ответственности экс-главу НКРЭКУ Кривенко
Ипотека под 0%: для кого планируют расширить программу "еОселя"
Ограничивает саботаж декоммунизации: Рада приняла закон об основах политики нацпамяти
фотоПрезидент Венгрии удалил слово "российский" из поста об обстреле Мукачево
ЕС и США официально назвали свое торговое соглашение "справедливым и сбалансированным"
Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него – СМИ
Все новости...
Росcия
Президент Венгрии удалил слово "российский" из поста об обстреле Мукачево
Путин готов к встрече с Зеленским, если "все вопросы будут проработаны" – Лавров
Генштаб подтвердил попадание по заводу нефтепродуктов в России
Последние новости
18:21
"Дело Роттердам+": Суд освободил от ответственности экс-главу НКРЭКУ Кривенко
17:55
18-летний Шеремет побил рекорд Украины в плавании на 50 метров свободным стилем
17:53
Начальники штабов Украины, США и Европы разработали "военные варианты" поддержки мирных переговоров
17:51
Ипотека под 0%: для кого планируют расширить программу "еОселя"
17:45
В Ровенской области мужчина заколол собаку вилами: за дело взялась полиция
17:27
Стало известно, когда возобновится водоснабжение в Николаеве
17:18
Во время утренней атаки на Луцк пострадала мать спасателя
17:18
Беларусь хочет оснастить свои ракетные системы ядерными боеголовками
17:14
фотоТрамп заявил, что Украине для победы нужно было разрешение нападать на РФ
17:10
Стоимость одних и тех же товаров и услуг в разных городах отличается на 20-40%
Все новости...
Реклама:
Реклама: