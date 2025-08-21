Правитель Росії Володимир Путін наказав своєму Міністерству оборони підготувати курс для росіян, як для військових, так і добровольців зі збивання безпілотників з гладкоствольної зброї.

Джерело: пропагандисти "ТАСС"

Деталі: До гладкоствольної зброї відносяться в основному рушниці різних типів, зокрема, напівавтоматичні, одно- дво- і триствольні, помпові, а також зі змінними стволами.

Також Путін доручив до 1 жовтня вжити заходів, щоб скоротити терміни постачання маскувальних сіток на фронт для російських загарбників і розглянути питання щодо оснащення армійських автомобілів для евакуації поранених засобами захисту від безпілотників.

Лідер Кремля, крім того, доручив вивчити питання щодо відряджень лікарів у госпіталі на фронт без укладення контракту про військову службу.

Нагадаємо: Безпілотники щодоби атакують російські підприємства ВПК, підприємства мікроелектроніки та радіоелектронного обладнання, що мають стратегічне значення для армії РФ, а також НПЗ. Зокрема, українськими військами у ніч на 21 серпня було уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.