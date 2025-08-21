Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин приказал научить россиян сбивать дроны из ружей

Станислав ПогориловЧетверг, 21 августа 2025, 16:09
Путин приказал научить россиян сбивать дроны из ружей
фото: getty images

Правитель России Владимир Путин приказал своему Министерству обороны подготовить курс для россиян, как для военных, так и добровольцев, по сбиванию беспилотников из гладкоствольного оружия.

Источник: пропагандисты "ТАСС"

Детали: К гладкоствольному оружию относятся в основном ружья различных типов, в частности, полуавтоматические, одно-, двух- и трехствольные, помповые, а также со сменными стволами.

Реклама:

Также Путин поручил до 1 октября принять меры, чтобы сократить сроки поставки маскировочных сеток на фронт для российских захватчиков и рассмотреть вопрос об оснащении армейских автомобилей для эвакуации раненых средствами защиты от беспилотников.

Лидер Кремля, кроме того, поручил изучить вопрос о командировках врачей в госпитали на фронт без заключения контракта о военной службе.

Напомним: Беспилотники ежесуточно атакуют российские предприятия ВПК, предприятия микроэлектроники и радиоэлектронного оборудования, имеющие стратегическое значение для армии РФ, а также НПЗ. В частности, украинскими войсками в ночь на 21 августа был поражен Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

Путинбеспилотникироссийско-украинская войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Дело Роттердам+": Суд освободил от ответственности экс-главу НКРЭКУ Кривенко
Ипотека под 0%: для кого планируют расширить программу "еОселя"
Ограничивает саботаж декоммунизации: Рада приняла закон об основах политики нацпамяти
фотоПрезидент Венгрии удалил слово "российский" из поста об обстреле Мукачево
ЕС и США официально назвали свое торговое соглашение "справедливым и сбалансированным"
Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него – СМИ
Все новости...
Путин
Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него – СМИ
Путин готов к встрече с Зеленским, если "все вопросы будут проработаны" – Лавров
Зеленский о встрече с Путиным: Справедливо, чтобы она была в нейтральной Европе
Последние новости
18:21
"Дело Роттердам+": Суд освободил от ответственности экс-главу НКРЭКУ Кривенко
17:55
18-летний Шеремет побил рекорд Украины в плавании на 50 метров свободным стилем
17:53
Начальники штабов Украины, США и Европы разработали "военные варианты" поддержки мирных переговоров
17:51
Ипотека под 0%: для кого планируют расширить программу "еОселя"
17:45
В Ровенской области мужчина заколол собаку вилами: за дело взялась полиция
17:27
Стало известно, когда возобновится водоснабжение в Николаеве
17:18
Во время утренней атаки на Луцк пострадала мать спасателя
17:18
Беларусь хочет оснастить свои ракетные системы ядерными боеголовками
17:14
фотоТрамп заявил, что Украине для победы нужно было разрешение нападать на РФ
17:10
Стоимость одних и тех же товаров и услуг в разных городах отличается на 20-40%
Все новости...
Реклама:
Реклама: