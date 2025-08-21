Правитель России Владимир Путин приказал своему Министерству обороны подготовить курс для россиян, как для военных, так и добровольцев, по сбиванию беспилотников из гладкоствольного оружия.

Источник: пропагандисты "ТАСС"

Детали: К гладкоствольному оружию относятся в основном ружья различных типов, в частности, полуавтоматические, одно-, двух- и трехствольные, помповые, а также со сменными стволами.

Также Путин поручил до 1 октября принять меры, чтобы сократить сроки поставки маскировочных сеток на фронт для российских захватчиков и рассмотреть вопрос об оснащении армейских автомобилей для эвакуации раненых средствами защиты от беспилотников.

Лидер Кремля, кроме того, поручил изучить вопрос о командировках врачей в госпитали на фронт без заключения контракта о военной службе.

Напомним: Беспилотники ежесуточно атакуют российские предприятия ВПК, предприятия микроэлектроники и радиоэлектронного оборудования, имеющие стратегическое значение для армии РФ, а также НПЗ. В частности, украинскими войсками в ночь на 21 августа был поражен Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.