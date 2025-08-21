Генштаб підтвердив влучання по заводу нафтопродуктів у Росії

Українськими військами у ніч на 21 серпня уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

Джерело: Генштаб

Деталі: За даними Генштабу, війська уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів, який забезпечує російські війська. Загальний об'єм резервуарів - понад 210 тисяч кубічних метрів.

Реклама:

Зафіксовано численні вибухи.

Також зазначається, що підрозділи Сил спеціальних операцій уразили склад БпЛА і логістичний хаб у Донецьку. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта.

Окрім того, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ. Результати невідомі.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: Російська влада повідомила про атаку безпілотників на кілька регіонів РФ: вирує пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі, пошкоджено об'єкт енергетики, кілька сіл Воронезької області залишилися без світла, РЖД призупиняла рух поїздів.