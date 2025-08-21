Трамп заявив, що Україні для перемоги потрібен був дозвіл нападати на РФ

Президент США Дональд Трамп дорікнув своєму попереднику Джо Байдену, що той не дозволив Україні нападати на Росію, і пообіцяв "цікаві часи" у майбутньому.

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Дуже важко, а може і взагалі неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як у спорті, коли у команди є чудова оборона, але їй не дозволяють грати в нападі. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією. Брехливий і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні ВІДПОВІДАТИ, дозволив лише ЗАХИЩАТИСЯ. Як це спрацювало?.."

Реклама:

Деталі: Американський лідер уже вкотре нагадав, що цієї війни "ніколи б не відбулося", якби він був президентом, і додав: "Попереду цікаві часи!!!"

Також Трамп опублікував дві чорно-білі фотографії, на яких він і колишній президент США Ричард Ніксон дуже схоже тицяють пальцем в кремлівського господаря Володимира Путіна та колишнього очільника СРСР Микиту Хрущова.