Трамп заявив, що Україні для перемоги потрібен був дозвіл нападати на РФ

Євген КізіловЧетвер, 21 серпня 2025, 17:14
Трамп заявив, що Україні для перемоги потрібен був дозвіл нападати на РФ
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп дорікнув своєму попереднику Джо Байдену, що той не дозволив Україні нападати на Росію, і пообіцяв "цікаві часи" у майбутньому.

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Дуже важко, а може і взагалі неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як у спорті, коли у команди є чудова оборона, але їй не дозволяють грати в нападі. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією. Брехливий і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні ВІДПОВІДАТИ, дозволив лише ЗАХИЩАТИСЯ. Як це спрацювало?.."

Деталі: Американський лідер уже вкотре нагадав, що цієї війни "ніколи б не відбулося", якби він був президентом, і додав: "Попереду цікаві часи!!!"

Також Трамп опублікував дві чорно-білі фотографії, на яких він і колишній президент США Ричард Ніксон дуже схоже тицяють пальцем в кремлівського господаря Володимира Путіна та колишнього очільника СРСР Микиту Хрущова.

 
фото: Трамп у Truth Social

Трампросійсько-українська війнаБайден
