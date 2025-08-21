Трамп заявил, что Украине для победы нужно было разрешение нападать на РФ

Президент США Дональд Трамп упрекнул своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не разрешил Украине нападать на Россию, и пообещал "интересные времена" в будущем.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Прямая речь: "Очень трудно, а может и вообще невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как в спорте, когда у команды есть отличная оборона, но ей не позволяют играть в нападении. Шансов на победу нет! То же самое и с Украиной и Россией. Лживый и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине ОТВЕЧАТЬ, позволил только ЗАЩИЩАТЬСЯ. Как это сработало?.."

Реклама:

Детали: Американский лидер в очередной раз напомнил, что этой войны "никогда бы не было", если бы он был президентом, и добавил: "Впереди интересные времена!!!"

Также Трамп опубликовал две черно-белые фотографии, на которых он и бывший президент США Ричард Никсон очень похоже тыкают пальцем в кремлевского хозяина Владимира Путина и бывшего главу СССР Никиту Хрущева.