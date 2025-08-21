Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп заявил, что Украине для победы нужно было разрешение нападать на РФ

Евгений КизиловЧетверг, 21 августа 2025, 17:14
Трамп заявил, что Украине для победы нужно было разрешение нападать на РФ
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп упрекнул своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не разрешил Украине нападать на Россию, и пообещал "интересные времена" в будущем.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Прямая речь: "Очень трудно, а может и вообще невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как в спорте, когда у команды есть отличная оборона, но ей не позволяют играть в нападении. Шансов на победу нет! То же самое и с Украиной и Россией. Лживый и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине ОТВЕЧАТЬ, позволил только ЗАЩИЩАТЬСЯ. Как это сработало?.."

Реклама:

Детали: Американский лидер в очередной раз напомнил, что этой войны "никогда бы не было", если бы он был президентом, и добавил: "Впереди интересные времена!!!"

Также Трамп опубликовал две черно-белые фотографии, на которых он и бывший президент США Ричард Никсон очень похоже тыкают пальцем в кремлевского хозяина Владимира Путина и бывшего главу СССР Никиту Хрущева.

 
фото: Трамп в Truth Social

Трампроссийско-украинская войнаБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Дело Роттердам+": Суд освободил от ответственности экс-главу НКРЭКУ Кривенко
Ипотека под 0%: для кого планируют расширить программу "еОселя"
фотоТрамп заявил, что Украине для победы нужно было разрешение нападать на РФ
Ограничивает саботаж декоммунизации: Рада приняла закон об основах политики нацпамяти
фотоПрезидент Венгрии удалил слово "российский" из поста об обстреле Мукачево
ЕС и США официально назвали свое торговое соглашение "справедливым и сбалансированным"
Все новости...
На заводе США в Мукачево, куда попали россияне, до сих пор бушует огромный пожар
Начальники штабов Украины, США и Европы разработали "военные варианты" поддержки мирных переговоров
В Вене готовы принять мирные переговоры и могут договориться с МКС, чтобы избежать ареста Путина
Орбан без осуждения России прокомментировал удар по Мукачево
Последние новости
19:54
бильярдУкраинец Бойко сыграет против легендарного О'Салливана на престижном турнире по снукеру
19:49
ТОП-5 университетов среди магистров: какие вузы получили больше всего заявлений
19:44
Участники боевых действий смогут получить дополнительные 14 дней отпуска – закон подписан
19:34
Сенатор Грэм пригрозил, что США признают РФ спонсором терроризма, если та не вернет украинских детей
19:20
Производитель танков Leopard 2 расширяет присутствие в Украине
19:10
Старший человек в мире отметил 116-летие
19:06
Орбан без осуждения России прокомментировал удар по Мукачево
19:03
В России обостряется топливный кризис – внешняя разведка
18:56
Свириденко: В 2026 году питание станет бесплатным для всех школьников
18:47
Убытки почти на 26 млн: раскрыты злоупотребления при закупке баллистических очков для ВСУ
Все новости...
Реклама:
Реклама: