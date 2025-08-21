Начальники штабів України, США та Європа розробили "військові варіанти" підтримки мирних переговорів
Речник Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Джозеф Голстед повідомив, що очільники генеральних штабів України, США та європейських країн протягом 19-20 серпня обговорили військові плани, повʼязані з нинішніми зусиллями активізувати мирні переговори.
Джерело: "Європейській правді" з посиланням на речника
Деталі: За словами Голстеда, 19-20 серпня у Вашингтоні відбулася зустріч начальників генштабів Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України і США та верховного головнокомандувача Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі.
Пряма мова: "Начальники генеральних штабів розробили військові варіанти підтримки переговорів з метою встановлення тривалого миру в Європі".
Деталі: Голстед зазначив, що напрацювання будуть представлені радникам з питань безпеки "для належного розгляду в межах поточних дипломатичних зусиль".
Передісторія:
- На віртуальній зустрічі напередодні керівники генеральних штабів держав Північноатлантичного альянсу обговорили ситуацію в Україні та запевнили в її подальшій підтримці.
- Раніше цього тижня лідери держав "коаліції рішучих" домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.