Начальники штабів України, США та Європа розробили "військові варіанти" підтримки мирних переговорів

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 серпня 2025, 17:53
Начальники штабів України, США та Європа розробили військові варіанти підтримки мирних переговорів
фото: Getty Images

Речник Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Джозеф Голстед повідомив, що очільники генеральних штабів України, США та європейських країн протягом 19-20 серпня обговорили військові плани, повʼязані з нинішніми зусиллями активізувати мирні переговори.

Джерело: "Європейській правді" з посиланням на речника

Деталі: За словами Голстеда, 19-20 серпня у Вашингтоні відбулася зустріч начальників генштабів Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України і США та верховного головнокомандувача Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі.

Пряма мова: "Начальники генеральних штабів розробили військові варіанти підтримки переговорів з метою встановлення тривалого миру в Європі".

Деталі: Голстед зазначив, що напрацювання будуть представлені радникам з питань безпеки "для належного розгляду в межах поточних дипломатичних зусиль".

Передісторія:

  • На віртуальній зустрічі напередодні керівники генеральних штабів держав Північноатлантичного альянсу обговорили ситуацію в Україні та запевнили в її подальшій підтримці.
  • Раніше цього тижня лідери держав "коаліції рішучих" домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

