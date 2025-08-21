Начальники штабов Украины, США и Европы разработали "военные варианты" поддержки мирных переговоров

Спикер Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Голстед сообщил, что руководители генеральных штабов Украины, США и европейских стран в течение 19-20 августа обсудили военные планы, связанные с нынешними усилиями по активизации мирных переговоров.

Источник: "Европейской правде" со ссылкой на спикера

Детали: По словам Голстеда, 19-20 августа в Вашингтоне состоялась встреча начальников генштабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и США, а также верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Прямая речь: "Начальники генеральных штабов разработали военные варианты поддержки переговоров с целью установления прочного мира в Европе".

Детали: Голстед отметил, что наработки будут представлены советникам по вопросам безопасности "для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий".

Предыстория:

