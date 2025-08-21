Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Начальники штабов Украины, США и Европы разработали "военные варианты" поддержки мирных переговоров

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловЧетверг, 21 августа 2025, 17:53
Начальники штабов Украины, США и Европы разработали военные варианты поддержки мирных переговоров
фото: Getty Images

Спикер Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Голстед сообщил, что руководители генеральных штабов Украины, США и европейских стран в течение 19-20 августа обсудили военные планы, связанные с нынешними усилиями по активизации мирных переговоров.

Источник: "Европейской правде" со ссылкой на спикера

Детали: По словам Голстеда, 19-20 августа в Вашингтоне состоялась встреча начальников генштабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и США, а также верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Реклама:

Прямая речь: "Начальники генеральных штабов разработали военные варианты поддержки переговоров с целью установления прочного мира в Европе".

Детали: Голстед отметил, что наработки будут представлены советникам по вопросам безопасности "для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий".

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • На виртуальной встрече накануне руководители генеральных штабов государств Североатлантического альянса обсудили ситуацию в Украине и заверили в ее дальнейшей поддержке.
  • Ранее на этой неделе лидеры государств "коалиции решительных" договорились в ближайшее время провести переговоры с США о "надежных гарантий безопасности" для Украины.

СШАЕСроссийско-украинская войнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Дело Роттердам+": Суд освободил от ответственности экс-главу НКРЭКУ Кривенко
Ипотека под 0%: для кого планируют расширить программу "еОселя"
фотоТрамп заявил, что Украине для победы нужно было разрешение нападать на РФ
Ограничивает саботаж декоммунизации: Рада приняла закон об основах политики нацпамяти
фотоПрезидент Венгрии удалил слово "российский" из поста об обстреле Мукачево
ЕС и США официально назвали свое торговое соглашение "справедливым и сбалансированным"
Все новости...
США
ЕС и США официально назвали свое торговое соглашение "справедливым и сбалансированным"
На заводе США в Мукачево, куда попали россияне, до сих пор бушует огромный пожар
Американские ВВС сопроводили российский Ил-20 вблизи Аляски
Последние новости
19:54
бильярдУкраинец Бойко сыграет против легендарного О'Салливана на престижном турнире по снукеру
19:49
ТОП-5 университетов среди магистров: какие вузы получили больше всего заявлений
19:44
Участники боевых действий смогут получить дополнительные 14 дней отпуска – закон подписан
19:34
Сенатор Грэм пригрозил, что США признают РФ спонсором терроризма, если та не вернет украинских детей
19:20
Производитель танков Leopard 2 расширяет присутствие в Украине
19:10
Старший человек в мире отметил 116-летие
19:06
Орбан без осуждения России прокомментировал удар по Мукачево
19:03
В России обостряется топливный кризис – внешняя разведка
18:56
Свириденко: В 2026 году питание станет бесплатным для всех школьников
18:47
Убытки почти на 26 млн: раскрыты злоупотребления при закупке баллистических очков для ВСУ
Все новости...
Реклама:
Реклама: