Начальники штабов Украины, США и Европы разработали "военные варианты" поддержки мирных переговоров
Спикер Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Голстед сообщил, что руководители генеральных штабов Украины, США и европейских стран в течение 19-20 августа обсудили военные планы, связанные с нынешними усилиями по активизации мирных переговоров.
Источник: "Европейской правде" со ссылкой на спикера
Детали: По словам Голстеда, 19-20 августа в Вашингтоне состоялась встреча начальников генштабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и США, а также верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
Прямая речь: "Начальники генеральных штабов разработали военные варианты поддержки переговоров с целью установления прочного мира в Европе".
Детали: Голстед отметил, что наработки будут представлены советникам по вопросам безопасности "для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий".
Предыстория:
- На виртуальной встрече накануне руководители генеральных штабов государств Североатлантического альянса обсудили ситуацию в Украине и заверили в ее дальнейшей поддержке.
- Ранее на этой неделе лидеры государств "коалиции решительных" договорились в ближайшее время провести переговоры с США о "надежных гарантий безопасности" для Украины.