У Відні готові прийняти мирні переговори і можуть домовитись з МКС для уникнення арешту Путіна

МЗС Австрії заявило, що країна готова прийняти переговори президента України і правителя РФ, для цього Відень готовий проконсультуватись з Міжнародним кримінальним судом, щоб уникнути арешту Володимира Путіна під час візиту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: У австрійському відомстві зазначили, що країна "має багаторічний досвід проведення міжнародних зустрічей та сприяння діалогу й готова виступити місцем проведення й посередником у можливих мирних переговорах, якщо такою буде воля сторін".

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Австрія є договірною стороною Римського статуту МКС, який раніше видав ордер на арешт очільника Кремля Путіна. Однак можливим є проведення консультацій з МКС для забезпечення участі Путіна у переговорах у Відні.

"Усі держави-учасниці зобов’язані виконувати ордери МКС на арешт, так само й Австрія. Водночас існує можливість, з огляду на угоди про штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні, вступити в контакт із МКС, щоб забезпечити можливість участі Путіна", – заявили в австрійському МЗС.

Передісторія: